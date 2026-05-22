Sicilia, arriva il primo assaggio d’estate: caldo in aumento e sole su tutta l’Isola

Weekend quasi estivo: a Catania si sfiorano i 30 gradi, mare calmo e cieli sereni. Sull’Etna però resta il freddo invernale in quota

La Sicilia si prepara a vivere il primo vero assaggio d’estate del 2026. L’anticiclone subtropicale è infatti ormai in espansione sul Mediterraneo e nei prossimi giorni porterà condizioni di tempo stabile, cieli sereni e un deciso aumento delle temperature su tutto il territorio regionale.

Secondo le proiezioni meteorologiche, i termometri torneranno rapidamente su valori tipici di fine giugno, con punte particolarmente elevate nelle zone interne dell’Isola. A Caltanissetta si potranno raggiungere i 30 gradi, mentre città come Catania e Palermo supereranno facilmente i 27 °C nelle ore più calde della giornata.

Temperature in aumento anche lungo le coste siciliane: Agrigento e Trapani si attesteranno intorno ai 26 gradi, favorite dalla presenza dell’alta pressione che garantirà giornate soleggiate e assenza di fenomeni significativi.

Anche il quadro meteomarino si presenta favorevole. I cieli resteranno prevalentemente sereni e, secondo le analisi satellitari, non sono previste particolari formazioni temporalesche sull’Isola. I mari si manterranno generalmente poco mossi o localmente mossi, dal Basso Tirreno fino al Mare di Sicilia, creando condizioni ideali per le prime giornate al mare e le attività all’aperto.

Situazione regolare anche nello Stretto di Messina, dove le correnti continueranno i tradizionali scambi tra “montante” e “scendente”, senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico.

Scenario completamente diverso invece sull’Etna. In alta quota permane infatti un microclima quasi invernale: ai Crateri Sommitali, oltre i 3.400 metri, si registrano temperature intorno a 1,4 °C, ma il vento sostenuto con raffiche fino a 40 km/h fa crollare la temperatura percepita fino a -4 °C.

Lo zero termico resta attestato intorno ai 2.840 metri, motivo per cui guide ed escursionisti raccomandano ancora prudenza e abbigliamento tecnico adeguato per chi decide di salire in quota. Sull’Etna, infatti, le condizioni meteo possono cambiare rapidamente nel giro di pochi minuti, soprattutto nelle aree sommitali.