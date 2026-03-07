Sicilia, arriva la pioggia con sabbia del Sahara: cieli gialli e auto sporche di polvere

Anche la Sicilia è interessata in queste ore da un fenomeno meteorologico particolare: piogge accompagnate da polveri provenienti dal deserto del Sahara, che possono rendere il cielo più opaco e lasciare residui di polvere su auto, balconi e superfici esposte.

La situazione è determinata da un vortice attivo tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, che sta richiamando verso il Mediterraneo correnti calde cariche di pulviscolo desertico. Questo flusso d’aria trasporta particelle finissime che, mescolandosi con l’umidità presente nell’atmosfera, favoriscono la formazione delle precipitazioni.

Gli esperti spiegano che non si tratta di vera sabbia, ma di “silt” (limo), ovvero particelle molto più fini e leggere dei granelli di sabbia. Questa polvere sottilissima può offuscare il cielo rendendolo giallastro o lattiginoso e, quando cade insieme alla pioggia, lascia le tipiche macchie di polvere.

Le previsioni per la Sicilia

Per la giornata di domenica e per l’inizio della settimana il tempo sarà variabile con possibili precipitazioni.

Domenica 8 marzo: variabilità diffusa con acquazzoni sparsi , soprattutto nelle ore pomeridiane.

Lunedì 9 marzo: ancora tempo instabile con rovesci occasionali in diverse zone dell’isola.

Il fenomeno potrebbe essere visibile anche a occhio nudo: cieli velati, atmosfera più opaca e piogge leggermente “sporcate” dalla polvere sahariana.

Gli esperti consigliano di prestare attenzione soprattutto alle auto parcheggiate all’aperto, che dopo le precipitazioni potrebbero risultare ricoperte da un sottile strato di polvere proveniente dal deserto.