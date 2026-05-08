Sicilia, arriva lo scirocco: caldo fino a 30 gradi e cielo pieno di sabbia

Scirocco in arrivo sulla Sicilia: nel weekend temperature fino a 30 gradi e sabbia nell’aria

La Sicilia si prepara a vivere un fine settimana dal sapore quasi estivo. L’arrivo dello scirocco porterà infatti un netto cambiamento delle condizioni meteo su gran parte dell’Isola, con temperature in forte aumento, cieli meno limpidi e la presenza di sabbia nell’aria.

Secondo le previsioni, già nelle prossime ore i venti caldi provenienti da sud inizieranno a interessare diverse zone della regione, facendo salire rapidamente i valori termici. In alcune aree della Sicilia si potranno raggiungere anche i 30 gradi, soprattutto nelle zone interne e tirreniche.

Lo scirocco è un fenomeno tipico dei periodi di transizione stagionale e spesso porta con sé masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa. Proprio per questo motivo, oltre all’aumento delle temperature, è previsto anche l’arrivo di polveri desertiche che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso.

La presenza della sabbia sahariana potrebbe essere visibile anche a occhio nudo, con automobili e superfici esterne che potrebbero sporcarsi facilmente a causa del deposito delle polveri trasportate dal vento. Non si esclude inoltre una qualità dell’aria meno gradevole, soprattutto per chi soffre di allergie o problemi respiratori.

Dopo giorni caratterizzati da condizioni più instabili e temperature miti, il weekend offrirà dunque un anticipo d’estate su tutta la Sicilia, con clima caldo, vento sostenuto e un’atmosfera tipicamente africana.

Gli esperti consigliano di prestare attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il caldo potrebbe farsi sentire in maniera più intensa rispetto alla media del periodo.