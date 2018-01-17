In Sicilia aumentano gli incidenti mortali sulle strade

"In Sicilia aumentano gli incidenti mortali lungo le autostrade e strade statali, le cause da ricercare non sono solo della mancanza di prudenza da parte degli automobilisti ma spesso, invece, delle cattive condizioni della rete viaria poco sicura e scarsa di manutenzione".

Lo dice l'associazione Mediterranea automobilisti. Il neo coordinatore dell'associazione nazionale Francesco Bevacqua dice: "In Sicilia sono aumentati i morti sulle autostrade e strade statali, nella Sicilia occidentale lo scorso anno sono state venti le vittime d'incidenti, quattro in più rispetto al 2016 e nella Sicilia orientale, si è registrato un lieve aumento del numero degli incidenti, ma contestualmente, una diminuzione delle persone decedute che sono passate da 12 a 11 nel 2017, ma sono sempre numeri allarmanti".

Lo scorso anno, per incidenti rilevati da polizia e carabinieri, le vittime, lungo la rete stradale italiana, sono state 1.656 con un incremento del 7,50% (36 morti in più), una vera e propria ecatombe.

(ANSA)