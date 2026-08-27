Sicilia avvolta dal pulviscolo sahariano, cielo giallastro anche nel Catanese

Il fenomeno ha raggiunto il suo apice: grandi quantità di polvere proveniente dal Nord Africa sono sospese nell’atmosfera. Cieli lattiginosi e sole offuscato anche nella provincia di Catania.

La Sicilia è avvolta dal pulviscolo sahariano e gli effetti sono chiaramente visibili anche nel Catanese, dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, il cielo appare particolarmente velato, con una caratteristica tonalità tra il giallastro e l’arancione.

Una situazione evidente anche nelle foto scattate nel Catanese che mostrano un cielo lattiginoso e una visibilità meno nitida del solito.

Secondo il Centro Meteorologico Siciliano, il fenomeno avrebbe raggiunto in queste ore il suo apice. L'ulteriore espansione dell’anticiclone subtropicale sta infatti favorendo il trasporto verso la Sicilia di ingenti quantità di pulviscolo proveniente dal Sahara. La concentrazione delle particelle in sospensione è tale da modificare sensibilmente il colore del cielo e da offuscare parzialmente anche il sole.

Il fenomeno interessa diverse zone dell’Isola e non risparmia dunque la provincia di Catania e il suo hinterland. Alle alte temperature di queste ore si aggiunge così l'effetto del pulviscolo, che rende l'atmosfera ancora più particolare e conferisce al cielo l'aspetto opaco osservato in queste ore.

Si tratta comunque di un fenomeno naturale, legato al trasporto di particelle desertiche dal Nord Africa verso il Mediterraneo.

Nelle prossime ore l'attenzione resterà alta anche sul fronte del caldo, con la Sicilia ancora interessata dall'azione dell'anticiclone africano e temperature particolarmente elevate, soprattutto nelle zone interne e nel Catanese.