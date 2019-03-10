95047

SICILIA, BANDIERE A MEZZ’ASTA IN TUTTI GLI UFFICI REGIONALI

A cura di Redazione Redazione
10 marzo 2019 19:48
Bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici regionali dell Sicilia.

Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in segno di lutto per la tragica scomparsa dell’assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa.

A Palazzo d’Orleans le bandiere sono state già esposte a mezz’asta, lo stesso accadrà domani mattina in tutti gli uffici regionali.

In Sindaci di Palermo, Orlando ha preannunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

