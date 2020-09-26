SICILIA, BOLLETTINO 26 SETTEMBRE: 110 NUOVI CONTAGI, 24 SONO A CATANIA

Restano alti i contagi in Sicilia che fa registrare 110 nuovi contagi ma che fortunatamente non registra nuovi decessi.E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione C...

Restano alti i contagi in Sicilia che fa registrare 110 nuovi contagi ma che fortunatamente non registra nuovi decessi.

E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile del 26 settembre. E pur crescendo ancora il numero delle persone ricoverate per Covid (oggi 255, ieri 235) è importante sottolineare come invece siano “solo” 13 i pazienti curati in terapia intensiva.

Dei 110 nuovi casi, 23 si sono registrati a Palermo, 24 a Catania, 2 a Messina, 4 a Siracusa, 45 a Trapani, 0 a Enna, 2 a Ragusa, 7 ad Agrigento e 3 a Caltanissetta.

Il numero dei positivi attuali in Sicilia è di 2583 persone (un mese fa erano 980), 2315 delle quali in isolamento domiciliare. Altre 57 persone però sono guarite. Non ci sono stati invece decessi. Il numero dei tamponi è stato piuttosto elevato: 5558 e quindi solo quasi 2 su 100 sono risultati positivi.

DATI ITALIA

Un lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (ieri 20, giovedì erano 23), per un totale di 35.818. I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 di ieri), e sono in tutto 223.693. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi è la Campania (274), seguita da Lombardia (256), Lazio (219), Veneto (216), Toscana e Sicilia (110), Piemonte (107).