Sicilia, bonus affitto fino a 3.098 euro: domande aperte, ecco requisiti e scadenza

La Regione mette a disposizione oltre 17 milioni di euro per aiutare le famiglie a pagare l'affitto. Richieste online fino al 30 novembre: ecco chi può ottenere il contributo.

PALERMO – Un aiuto economico fino a 3.098,74 euro per sostenere le spese dell'affitto. La Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo bando destinato alle famiglie in difficoltà economica, stanziando complessivamente 17 milioni e 320 mila euro per i contributi relativi ai canoni di locazione dell'anno 2025.

Le domande sono già aperte da martedì 10 novembre e potranno essere presentate fino alle ore 18 di lunedì 30 novembre 2026. Il sostegno interessa anche i cittadini di Paternò e di tutti i Comuni della provincia di Catania che rispettano i requisiti previsti.

Chi può richiedere il bonus affitto

Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che nel 2025 hanno avuto un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato e che possiedono un'attestazione ISEE in corso di validità.

Sono previste due fasce economiche:

Fascia A: ISEE fino a 13.659,88 euro, con un'incidenza dell'affitto annuo superiore al 14% dell'ISEE. Contributo massimo di 3.098,74 euro.

Fascia B: ISEE fino a 15.639,40 euro, con un'incidenza dell'affitto annuo superiore al 24% dell'ISEE. Contributo massimo di 2.324,05 euro.

L'importo effettivamente riconosciuto dipenderà dalla situazione economica, dal canone di locazione e dalle risorse disponibili. Non tutti i richiedenti, quindi, riceveranno necessariamente la cifra massima.

Bonus anche per chi vive da solo

Tra le novità del bando figura la possibilità di accedere al contributo anche per i nuclei familiari composti da una sola persona, senza differenze nei requisiti rispetto alle famiglie con più componenti.

Prevista inoltre una tutela per il coniuge superstite, che potrà presentare o proseguire la domanda in caso di decesso dell'intestatario del contratto, purché siano rispettate le specifiche condizioni previste dall'avviso.

Il contributo non è cumulabile con altri sostegni pubblici destinati all'affitto e riferiti al medesimo esercizio finanziario.

Come presentare domanda e quali documenti servono

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma della Regione Siciliana, utilizzando le credenziali SPID di livello 2 oppure la Carta d'identità elettronica (CIE).

Per partecipare occorre disporre del contratto di locazione registrato, dell'attestazione ISEE valida e, quando prevista, della ricevuta del pagamento della tassa di registrazione.

I cittadini che necessitano di assistenza potranno rivolgersi ai Comuni, ai CAF aderenti e ai sindacati degli inquilini accreditati.

Scadenza fissata al 30 novembre

Il termine per presentare domanda è fissato alle ore 18 di lunedì 30 novembre 2026. Dopo tale orario il sistema non consentirà ulteriori invii.

La Regione procederà successivamente alla valutazione delle richieste e alla ripartizione delle somme disponibili. Qualora i fondi non fossero sufficienti, sarà predisposta una graduatoria degli aventi diritto.

Il pagamento avverrà tramite accredito su un IBAN intestato al beneficiario.

Per presentare domanda è possibile accedere direttamente alla piattaforma ufficiale:

Bonus affitto Sicilia – Presenta la domanda

Un'opportunità concreta per le famiglie siciliane che devono affrontare il peso crescente delle spese abitative, con una finestra temporale limitata per richiedere il beneficio.