SICILIA: BONUS BEBÈ DI 1000 EURO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Al via il «bonus bebè» per la nascita di un figlio. L’assessore regionale della Famiglia, Carmencita Mangano, ha firmato il decreto per l’assegnazione del beneficio destinato alle famiglie meno abbienti, il cui indicatore Isee non superi i tremila euro.

L’erogazione, attraverso i Comuni siciliani, avverrà in due fasi semestrali: la prima per i nati dall’1 gennaio al 30 giugno 2017, l’altra per i neonati tra l’1 luglio e il 31 dicembre 2017. Il bonus sarà di mille euro: complessivamente gli ammessi alla graduatoria saranno 213, nei limiti dello stanziamento di 213 mila euro.