Sicilia, temperature giù anche di 7-8 gradi ma aumenta l’afa

Prima tregua dal caldo, ma solo apparente: meno gradi e molta più umidità, miglioramento più evidente venerdì 24 luglio

Dopo giorni caratterizzati da temperature elevatissime e dalla forte presenza dell’anticiclone subtropicale, sulla Sicilia è atteso un primo cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il caldo estremo inizierà gradualmente ad attenuarsi e le temperature potranno diminuire anche di 7-8 gradi in diverse zone dell’Isola.

Non si tratterà però, almeno inizialmente, di una vera tregua dal caldo. Nelle prossime ore è infatti previsto l’ingresso di correnti settentrionali più umide e meno calde, che determineranno una diminuzione dei valori termici ma, allo stesso tempo, anche un deciso aumento dei tassi di umidità.

Temperature in calo, ma il caldo potrebbe risultare più afoso

Proprio l’aumento dell’umidità rappresenterà l’aspetto più importante di questa prima fase. Nonostante qualche grado in meno, infatti, il caldo potrebbe risultare ancora particolarmente fastidioso e opprimente, soprattutto lungo la costa tirrenica e su parte del litorale meridionale della Sicilia.

L’elevata umidità contribuirà ad aumentare la temperatura percepita, facendo avvertire condizioni di forte afa soprattutto nelle zone costiere.

Nell’entroterra catanese e siracusano il caldo resisterà più a lungo

Situazione differente nelle zone interne delle province di Catania e Siracusa, dove il caldo continuerà a mantenere caratteristiche prevalentemente torride ancora per diverse ore.

In queste aree il calo delle temperature dovrebbe diventare più evidente soprattutto durante le ore serali, quando l’ingresso delle correnti meno calde inizierà a interessare anche l’entroterra.

Una prima diminuzione delle temperature è prevista dalla serata di mercoledì 22 luglio, inizialmente soprattutto sui versanti settentrionali dell’Isola.

L’arrivo della massa d’aria meno calda, entrando in contrasto con il forte calore accumulato al suolo negli ultimi giorni, determinerà però un sensibile incremento dell’umidità.

Venerdì il miglioramento più evidente

Un cambiamento più deciso dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì 24 luglio, quando la diminuzione delle temperature potrà interessare in maniera più diffusa l’intera Sicilia e il caldo dovrebbe diventare gradualmente più sopportabile.

In alcune zone il calo complessivo rispetto ai picchi registrati durante l’ondata di calore potrà raggiungere anche i 7-8 gradi.

Ma domenica il caldo potrebbe tornare

La tregua potrebbe però durare poco. Per domenica 26 luglio è prevista una nuova fase prefrontale molto calda, con una temporanea risalita delle temperature.

Successivamente, tra lunedì 27 e martedì 28 luglio, i valori termici dovrebbero tornare nuovamente a diminuire.

Si apre quindi una fase caratterizzata da temperature altalenanti: prima il calo termico accompagnato da un forte aumento dell’umidità e dell’afa, poi un miglioramento più deciso venerdì e successivamente una nuova fiammata di caldo durante il fine settimana.

Le condizioni previste

Il tempo resterà comunque stabile su tutta la regione, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata.

I venti saranno deboli di maestrale sul settore tirrenico e sul Canale di Sicilia, mentre sulla fascia ionica è prevista una ventilazione moderata proveniente dai quadranti meridionali.

Per quanto riguarda i mari, Tirreno e Canale di Sicilia saranno calmi o poco mossi, mentre il Mar Ionio risulterà mosso.