Sicilia, caldo anomalo: oggi 30 gradi nel Messinese e 26 a Paternò, domani si sale

Martedì 10 novembre superati i 30 gradi a Villafranca Tirrena, mentre a Paternò si sono raggiunti i 26°C. Per mercoledì 11 novembre previsto un ulteriore lieve aumento delle temperatur

SICILIA – Sembra estate, ma siamo ormai a novembre inoltrato. La Sicilia continua a fare i conti con un'ondata di caldo anomalo che sta facendo registrare temperature decisamente superiori alle medie stagionali.

Oggi, martedì 10 novembre 2026, a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, sono stati raggiunti i 30,2°C, un valore particolarmente elevato per questo periodo dell'anno.

Il caldo si è fatto sentire anche nel Catanese. A Paternò la temperatura massima ha raggiunto circa 26 gradi, regalando una giornata dal clima quasi estivo.

Temperature elevate in tutta la Sicilia

Secondo i dati diffusi dal Centro Meteorologico Siciliano, tra le località più calde figurano Barcellona Pozzo di Gotto, con 28,1°C, Carini con 28°C e Torretta con 27,5°C.

Anche a Palermo diverse stazioni meteorologiche hanno registrato valori superiori ai 27 gradi, confermando una situazione climatica insolita per il mese di novembre.

Domani temperature ancora in aumento

E il caldo non sembra destinato a diminuire nell'immediato. Per mercoledì 11 novembre, il Centro Meteorologico Siciliano prevede temperature in lieve aumento su tutta la Regione.

Il cielo si presenterà leggermente velato nel corso della giornata, mentre tra la notte e le prime ore del mattino, così come in serata, potranno formarsi foschie e banchi di nebbia nelle zone interne.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali. Il Mar Tirreno sarà poco mosso, lo Ionio da mosso a poco mosso e lo Stretto di Sicilia mosso.

L'Estate di San Martino continua dunque a sorprendere, con temperature che ricordano più la tarda primavera che l'autunno. E dopo i 26 gradi registrati oggi a Paternò, anche domani il clima potrebbe risultare ancora più mite.