SICILIA, CALDO ESTIVO FUORI STAGIONE: TEMPERATURE FINO A 35°C, MA DA DOMENICA PREVISTO UN CALO DELLE TEMPERATURE

Gli ultimi giorni di settembre in Sicilia sono caratterizzati da temperature decisamente estive, anomale per il periodo. Nella giornata di ieri e di oggi, infatti, il vento africano, in risalita dal sud del continente, ha portato le temperature a livelli tipici dell'estate, con valori di 33°C all'ombra e fino a 38°C al sole.

Questo ritorno estivo interesserà principalmente il Centro-Sud e le isole, e durerà fino a venerdì 27 settembre.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, a partire da domenica 29 settembre, tornerà l'instabilità, con possibili temporali anche di forte intensità, causati dallo sbalzo termico dovuto all'arrivo di correnti più fredde, che stanno già interessando il Nord Italia.

Per la prossima settimana e i primi giorni di ottobre, si prevede un ritorno a temperature più vicine alle medie stagionali. Il caldo, secondo gli esperti, dovrebbe abbandonare definitivamente il nostro Paese.