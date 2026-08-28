Caldo record in Sicilia, Lentini tocca 45,9°C: Paternò-Sferro sfiora i 45 gradi.

La Sicilia è nella morsa di un’ondata di caldo eccezionale. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, numerose stazioni meteorologiche dell’Isola hanno superato abbondantemente i 40°C, con valori prossimi ai 46 gradi nelle aree più calde.

Il dato più alto è stato registrato a Lentini, in provincia di Siracusa, dove la temperatura ha raggiunto i 45,9°C. È stata così la città più calda della Sicilia nel corso della giornata.

Ma a impressionare è anche il dato del territorio di Paternò. A Sferro, unica frazione del Comune e situata nella zona sud-occidentale del territorio paternese, la temperatura ha raggiunto 44,7°C, sfiorando quindi la soglia dei 45 gradi.

Un valore che conferma il territorio di Paternò tra le zone più roventi dell’Isola.

Molto elevato anche il dato registrato dalla stazione SIAS di Paternò, con temperature superiori ai 43 gradi.

Tra le altre località che hanno fatto registrare valori particolarmente elevati figura anche Catania, dove il termometro ha superato abbondantemente i 44°C. Temperature molto alte sono state rilevate anche a Carlentini, Biancavilla, nell’area del Simeto, a Rosolini e in diverse altre zone della Sicilia orientale.

La provincia di Catania risulta quindi tra le aree maggiormente interessate dall’ondata di calore, con numerose stazioni ai primi posti delle classifiche regionali.

La fotografia della Sicilia stretta nella morsa del caldo arriva anche dalle rilevazioni della rete del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), che nel corso del pomeriggio ha evidenziato valori eccezionali soprattutto tra il Siracusano e il Catanese.

Paternò tra le zone più calde

Il dato di 44,7°C registrato a Sferro mette in primo piano ancora una volta il territorio di Paternò, investito in pieno dalla fiammata africana che sta interessando la Sicilia.

Una giornata rovente in tutta l’Isola, con il picco massimo registrato a Lentini con 45,9°C, mentre diverse località della Piana di Catania hanno sfiorato o superato i 44 gradi.

Decisamente più contenute le temperature soltanto nelle zone montane dell’Isola, con valori inferiori ai 30 gradi sulle quote più elevate dei Nebrodi.