Sicilia, caldo in aumento: l’anticiclone subtropicale prepara un luglio rovente

Dopo una breve fase più sopportabile, le temperature tornano a salire sull’Isola. Nel weekend il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente, soprattutto nelle zone interne.

A partire da oggi la Sicilia entra in una nuova fase di caldo in progressivo aumento. L’anticiclone subtropicale torna a rafforzarsi sul Mediterraneo e, con il passare dei giorni, porterà temperature sempre più elevate, cieli in prevalenza sereni e un clima pienamente estivo.

Il caldo più intenso potrebbe farsi sentire soprattutto nel weekend, quando nelle aree interne dell’Isola i termometri potranno raggiungere valori importanti, con picchi che potrebbero spingersi fino ai 36/38 gradi. Sulle coste il mare riuscirà in parte ad attenuare le temperature, ma l’afa potrebbe rendere il clima comunque pesante, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La domanda che molti si fanno è: l’anticiclone subtropicale potrebbe prendersi tutto il mese di luglio? Al momento non si può parlare di certezza, ma le tendenze indicano un periodo spesso sopra la media, con poche vere pause e con il rischio di nuove fiammate calde anche dopo metà mese.

Un’estate, dunque, che sembra voler alzare ancora il livello. Non più quella degli anni ’80, spesso dominata dall’anticiclone delle Azzorre, con caldo più sopportabile e serate più fresche. Oggi il protagonista è sempre più spesso il caldo subtropicale, capace di portare temperature elevate e notti meno gradevoli.

Attenzione soprattutto ad anziani, bambini, persone fragili e a chi lavora all’aperto: nelle ore più calde è consigliabile evitare sforzi, bere spesso e restare in ambienti freschi.

Luglio è appena iniziato, ma la sensazione è che l’estate voglia fare sul serio. E dopo metà mese, secondo le prime proiezioni, il caldo potrebbe aumentare ancora.