Sicilia, cambia il meteo: calano le temperature e torna il vento

Tra mercoledì e giovedì attesi cieli nuvolosi, mari mossi e temperature sotto la media stagionale soprattutto sul settore tirrenico della Sicilia.

Cambio di scenario meteorologico sulla Sicilia nelle prossime ore. Dopo giorni caratterizzati da temperature miti e clima stabile, tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio è atteso un generale calo termico su gran parte dell’Isola, accompagnato da venti moderati e da un aumento della nuvolosità soprattutto lungo il settore tirrenico.

Secondo le previsioni, sullo scenario europeo continua a persistere una configurazione debolmente anticiclonica sul Mediterraneo centrale, mentre una saccatura atlantica più attiva interesserà l’Europa centro-settentrionale. Gli effetti sul Sud Italia saranno comunque limitati, ma sufficienti a favorire un abbassamento delle temperature e qualche fenomeno isolato.

🌤️ Mercoledì 13 maggio

La giornata inizierà con cieli nuvolosi o velati su gran parte della Sicilia. Nel corso delle ore centrali sono attese ampie schiarite, mentre dalla serata tornerà ad aumentare la nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale.

I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali.

Mari generalmente poco mossi, ma il Canale di Sicilia potrà risultare localmente mosso.

Le temperature subiranno una diminuzione soprattutto lungo il settore settentrionale e occidentale dell’Isola, in particolare tra il pomeriggio e la sera.

🌦️ Giovedì 14 maggio

Sul settore tirrenico della Sicilia saranno presenti nubi sparse con possibilità di qualche debole fenomeno, specie nel Messinese. Sul resto dell’Isola il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

In serata è previsto l’arrivo di nuvolosità medio-alta dai settori meridionali, ma senza precipitazioni significative.

I venti resteranno moderati occidentali con graduale rotazione a sud-ovest dalla tarda sera.

Il Mar Tirreno risulterà molto mosso, mossi anche gli altri bacini.

Le temperature continueranno a diminuire, portandosi anche al di sotto delle medie stagionali per il periodo.