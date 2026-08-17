Sicilia, cambia il meteo da lunedì: caldo fino a 36°C ma tornano rovesci e temporali
Caldo ancora protagonista con massime fino a 36 gradi, ma nelle ore pomeridiane tornerà il rischio di rovesci e temporali. Tra martedì e mercoledì l’instabilità potrà interessare anche altre zone dell’Isola.
La nuova settimana in Sicilia si apre ancora in piena estate, ma con qualche elemento di instabilità soprattutto durante le ore più calde della giornata.
A partire da lunedì 17 agosto è previsto infatti un lieve calo dei geopotenziali sul Mediterraneo centrale. Il promontorio subtropicale tenderà temporaneamente a perdere forza alle quote superiori, creando condizioni un po’ più favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani.
Non si tratta comunque dell’arrivo di una vera perturbazione. Il quadro resterà prevalentemente estivo, con tanto sole, temperature elevate e fenomeni generalmente isolati, irregolari e di breve durata.
Lunedì 17 agosto: attenzione ai temporali tra Catanese e Siracusano
La giornata di lunedì inizierà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su gran parte della Sicilia.
Durante il pomeriggio, però, il forte riscaldamento diurno potrebbe favorire la formazione di isolati rovesci o temporali soprattutto nelle zone interne del Catanese e del Siracusano, con possibili fenomeni anche verso l’area iblea.
Sull’Etna e nelle zone interne della provincia di Catania potrebbero dunque svilupparsi addensamenti nelle ore centrali e pomeridiane. I fenomeni dovrebbero comunque esaurirsi rapidamente entro la serata.
Le temperature resteranno elevate, con valori massimi generalmente compresi tra 33 e 36 gradi.
Venti deboli, prevalentemente a regime di brezza lungo le coste. Il Canale di Sicilia risulterà generalmente mosso, mentre gli altri mari saranno quasi calmi o poco mossi.
Martedì aumenta la variabilità
Per martedì 18 agosto è prevista una giornata più variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti.
Qualche isolato rovescio o temporale potrebbe interessare il settore occidentale della Sicilia, con fenomeni possibili anche nelle vicinanze della costa trapanese.
Nel pomeriggio locali rovesci potranno svilupparsi anche tra Nebrodi e Iblei, mentre in serata è atteso un generale miglioramento.
Le temperature diminuiranno leggermente sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime saranno generalmente comprese tra 31 e 35 gradi.
Mercoledì possibili temporali sull’Etna
Anche mercoledì 19 agosto la mattinata dovrebbe trascorrere con condizioni prevalentemente stabili e soleggiate.
Nel corso del pomeriggio tornerà però la possibilità di temporali sull’area etnea, con locali rovesci che potrebbero interessare anche i Nebrodi e i rilievi Iblei.
Anche in questo caso si tratterebbe di fenomeni circoscritti e irregolari, senza un peggioramento diffuso.
Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi generalmente compresi tra 31 e 34 gradi.
In sintesi, la nuova settimana partirà dunque con caldo ancora intenso ma senza particolari eccessi, mentre nelle ore pomeridiane bisognerà fare i conti con la classica instabilità estiva, in particolare nelle zone interne e montuose della Sicilia orientale