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Sicilia, cambia il meteo da lunedì: caldo fino a 36°C ma tornano rovesci e temporali

Caldo ancora protagonista con massime fino a 36 gradi, ma nelle ore pomeridiane tornerà il rischio di rovesci e temporali. Tra martedì e mercoledì l’instabilità potrà interessare anche altre zone dell’Isola.

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2026 09:21
Sicilia, cambia il meteo da lunedì: caldo fino a 36°C ma tornano rovesci e temporali -
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La nuova settimana in Sicilia si apre ancora in piena estate, ma con qualche elemento di instabilità soprattutto durante le ore più calde della giornata.

A partire da lunedì 17 agosto è previsto infatti un lieve calo dei geopotenziali sul Mediterraneo centrale. Il promontorio subtropicale tenderà temporaneamente a perdere forza alle quote superiori, creando condizioni un po’ più favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani.

Non si tratta comunque dell’arrivo di una vera perturbazione. Il quadro resterà prevalentemente estivo, con tanto sole, temperature elevate e fenomeni generalmente isolati, irregolari e di breve durata.

Lunedì 17 agosto: attenzione ai temporali tra Catanese e Siracusano

La giornata di lunedì inizierà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su gran parte della Sicilia.

Durante il pomeriggio, però, il forte riscaldamento diurno potrebbe favorire la formazione di isolati rovesci o temporali soprattutto nelle zone interne del Catanese e del Siracusano, con possibili fenomeni anche verso l’area iblea.

Sull’Etna e nelle zone interne della provincia di Catania potrebbero dunque svilupparsi addensamenti nelle ore centrali e pomeridiane. I fenomeni dovrebbero comunque esaurirsi rapidamente entro la serata.

Le temperature resteranno elevate, con valori massimi generalmente compresi tra 33 e 36 gradi.

Venti deboli, prevalentemente a regime di brezza lungo le coste. Il Canale di Sicilia risulterà generalmente mosso, mentre gli altri mari saranno quasi calmi o poco mossi.

Martedì aumenta la variabilità

Per martedì 18 agosto è prevista una giornata più variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti.

Qualche isolato rovescio o temporale potrebbe interessare il settore occidentale della Sicilia, con fenomeni possibili anche nelle vicinanze della costa trapanese.

Nel pomeriggio locali rovesci potranno svilupparsi anche tra Nebrodi e Iblei, mentre in serata è atteso un generale miglioramento.

Le temperature diminuiranno leggermente sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime saranno generalmente comprese tra 31 e 35 gradi.

Mercoledì possibili temporali sull’Etna

Anche mercoledì 19 agosto la mattinata dovrebbe trascorrere con condizioni prevalentemente stabili e soleggiate.

Nel corso del pomeriggio tornerà però la possibilità di temporali sull’area etnea, con locali rovesci che potrebbero interessare anche i Nebrodi e i rilievi Iblei.

Anche in questo caso si tratterebbe di fenomeni circoscritti e irregolari, senza un peggioramento diffuso.

Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi generalmente compresi tra 31 e 34 gradi.

In sintesi, la nuova settimana partirà dunque con caldo ancora intenso ma senza particolari eccessi, mentre nelle ore pomeridiane bisognerà fare i conti con la classica instabilità estiva, in particolare nelle zone interne e montuose della Sicilia orientale

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