SICILIA. CARO MUTUI, LA GRADUATORIA DEFINITIVA: ENTRO MAGGIO I PAGAMENTI

Approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse per i mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa che sarà pubblicata il 3 maggio sul sito ufficiale dell’Irfis, la Finanziaria regionale che ha gestito la misura.

Una misura da 50 milioni voluta dal governo regionale e votata da una legge dell’Assemblea regionale. Sono oltre 31 mila mila le domande ritenute valide che adesso saranno liquidate in quattro tranche nel mese di maggio.