SICILIA. CARO MUTUI, LA GRADUATORIA DEFINITIVA: ENTRO MAGGIO I PAGAMENTI
Approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse per i mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa che sarà pubblicata il 3...
A cura di Redazione
09 maggio 2024 14:18
Approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse per i mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa che sarà pubblicata il 3 maggio sul sito ufficiale dell’Irfis, la Finanziaria regionale che ha gestito la misura.
Una misura da 50 milioni voluta dal governo regionale e votata da una legge dell’Assemblea regionale. Sono oltre 31 mila mila le domande ritenute valide che adesso saranno liquidate in quattro tranche nel mese di maggio.
CLICCA QUI PER LEGGERE LA GRADUATORIA