Sicilia, chiesto l’arresto dell’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao

PALERMO – La Procura di Palermo ha chiesto l’arresto di Gaetano Armao, avvocato ed ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Siciliana, nell’ambito di un’inchiesta nella quale i magistrati ipotizzano il reato di corruzione.

Secondo quanto reso noto dall’ufficio inquirente, sono state eseguite perquisizioni nell’abitazione di Armao e nei suoi studi professionali di Palermo e Roma.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia. Oltre alla misura richiesta nei confronti dell’ex vicepresidente della Regione, i magistrati hanno avanzato richieste di misure cautelari per altre otto persone, tra le quali l’avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori.

Armao ha ricoperto diversi incarichi istituzionali nella Regione Siciliana. Fino allo scorso agosto è stato inoltre presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

La richiesta di arresto avanzata dalla Procura non equivale a una condanna e dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria competente. Per tutte le persone coinvolte nell’indagine vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Fonte: ANSA