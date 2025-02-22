SICILIA: COME RICHIEDERE IL BONUS LAVASTOVIGLIE FINO A 200 EURO ONLINE

Novità sul bonus lavastoviglie della Regione Siciliana, ovvero l'avviso dello scorso dicembre a favore dei residenti in Sicilia per ottenere il contributo straordinario per l'acquisto, nel periodo tra...

Novità sul bonus lavastoviglie della Regione Siciliana, ovvero l'avviso dello scorso dicembre a favore dei residenti in Sicilia per ottenere il contributo straordinario per l'acquisto, nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025, di una lavastoviglie destinata ad uso domestico.

Le richieste per il riconoscimento del contributo dovranno essere presentate solo ed esclusivamente attraverso il portale telematico dedicato, che è attualmente in fase di predisposizione. Lo comunica il dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti. Divenuta operativa la piattaforma telematica, verrà pubblicato sul sito del dipartimento e su quello della Regione un ulteriore avviso contenente tutte le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande - che dovranno pervenire solo ed esclusivamente attraverso il portale - nonché i termini per la presentazione delle stesse e le relative scadenze.

"Tutte le domande finora pervenute al dipartimento (per esempio sotto forma cartacea o via email) o quelle che in futuro arriveranno con modalità differenti sono da ritenersi non accoglibili e quindi non saranno prese in considerazione poiché l’unica modalità di presentazione delle richieste, come da avviso dello scorso 10 dicembre, è quella attraverso il portale telematico. Pertanto le domande presentate in modo diverso rispetto a quello previsto dovranno essere eventualmente ripresentate a cura degli interessati attraverso il portale e secondo le modalità indicate con l’ulteriore avviso".

È quanto si legge nella comunicazione del dipartimento al seguente link sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

La dotazione finanziaria per questa misura è pari a 196 mila euro e il bonus sarà riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà al massimo di 200 euro e, in ogni caso, non potrà superare il limite del 50% della spesa sostenuta.