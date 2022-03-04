SICILIA, COVID: 20 MILIONI PER 102 COMUNI SICILIANI, TRA QUESTI C'E' PURE PATERNO'

Sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre venti milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei comuni per l’anno 2020 per recuperare i deficit legati all’emergenza sanitaria Covid-1...

Sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre venti milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei comuni per l’anno 2020 per recuperare i deficit legati all’emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta delle somme a saldo dei fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 destinati ai comuni che ne avevano fatto richiesta. Per effetto del decreto di oggi a firma del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, la Regione Siciliana sta provvedendo alla liquidazione delle risorse relative al Fondo investimenti (per un importo di 20.848.240 mln di euro). Il provvedimento si aggiunge alla precedente liquidazione effettuata lo scorso agosto 2021 per un importo di circa 83 milioni di euro.

«Le risorse liquidate con il precedente decreto e con quello odierno andranno a colmare quel deficit di investimenti a finalità sociale accusato dai Comuni a seguito della gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 – dice l’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto – Il governo regionale continua a sostenere i Comuni in maniera particolare a seguito del lungo periodo che ha determinato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali».

Come si evince dalla tabella allegata, destinatari delle risorse sono anche 16 Comuni della provincia di Catania, Caltanissetta, compreso il capoluogo. Pertanto, riepilogando, ad essere interessati sono in tutto 102 Comuni: 26 nel Messinese, 17 nell’Agrigentino, 10 in provincia di Caltanissetta, 15 nel Palermitano, 10 nel Nisseno, 7 nella provincia di Enna, 4 rispettivamente nel territorio di Ragusa e Siracusa e 3 nel Trapanese.