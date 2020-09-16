SICILIA: CRESCONO ANCORA I CONTAGI CON 90 NUOVI CASI, 35 SONO I CASI IN PROVINCIA DI CATANIA

Ancora 3 morti in Sicilia a causa del coronavirus. Si aggrava il bilancio nelle ultime 24 ore: sono 90 i nuovi malati, contro i 77 di ieri; ma i tamponi effettuati sono stati tanti, più di 5.000.Quest...

Ancora 3 morti in Sicilia a causa del coronavirus. Si aggrava il bilancio nelle ultime 24 ore: sono 90 i nuovi malati, contro i 77 di ieri; ma i tamponi effettuati sono stati tanti, più di 5.000.

Questa la distribuzione dei nuovi contagi per provincia: 35 a Catania, 33 a Palermo, 7 a Enna, 5 ad Agrigento, 4 a Trapani, 4 a Messina, uno a Caltanissetta e uno a Ragusa.

I ricoverati con sintomi passano da 141 a 155, scende invece da 17 a 16 il numero di quelli che si trovano in terapia intensiva. Diciotto i guariti, il totale degli attuali positivi sale a 1.988.

In tutta Italia sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80 mila di martedì.

Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale dunque a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265, 620 più di ieri. In aumento anche l’incremento dei morti: 12 in un giorno mentre ieri erano stati 9. Nessuna regione fa registrare zero casi.

DATI ITALIA

Sono 1452 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono segnalati altri 12 morti, che portano il totale a 35645 dall'inizio dell'emergenza. Sono 207 le persone ricoverate in terapia intensiva, 6 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 100.607 tamponi, nel complesso è stata superata quota 10 milioni.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1452 contagiati

• 12 morti

• 620 guariti

+6 terapie intensive | +63 ricoveri

100.607 tamponi