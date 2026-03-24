Sicilia, dalla primavera all’inverno, arriva il ciclone polare con gelo, piogge e neve fino a bassa quota

Sicilia, dalla primavera all’inverno in 24 ore: arriva il ciclone polare con gelo, piogge e neve fino a bassa quota

Nonostante il calendario segni l’inizio della primavera astronomica, in Sicilia il clima racconta tutt’altra storia. A due giorni dall’ingresso nella nuova stagione, l’Isola – così come gran parte del Sud Italia – è ancora stretta nella morsa del freddo e dell’instabilità, con temperature tipicamente invernali e cieli spesso coperti da nubi cariche di pioggia.

❄️ Freddo e piogge: inizio settimana ancora instabile

La giornata di oggi, domenica 22 marzo, conferma un quadro meteorologico tutt’altro che primaverile. Piogge sparse, aria fredda e umidità elevata stanno interessando diverse zone della Sicilia, costringendo molti a mantenere accesi i riscaldamenti.

Le previsioni per lunedì 23 e martedì 24 marzo indicano la prosecuzione di questa fase perturbata:

precipitazioni frequenti, anche a carattere di rovescio

temperature basse per il periodo

neve sui rilievi, a quote relativamente basse

Particolarmente coinvolte le aree interne e i versanti tirrenici.

🌤️ Breve tregua, poi cambia tutto

Tra mercoledì 25 e giovedì mattina 26 marzo è attesa una pausa più stabile, con qualche schiarita e un leggero aumento delle temperature durante il giorno. Una parentesi breve, destinata però a durare poco.

🌪️ Da giovedì arriva il ciclone polare

Il vero peggioramento è previsto dal pomeriggio di giovedì 26 marzo, quando una massa d’aria gelida di origine artica irromperà sul Mediterraneo.

Gli effetti saranno immediati:

brusco calo delle temperature

temporali intensi

possibili grandinate

ritorno della neve anche a quote collinari

❄️ Neve fino a 500-600 metri

Tra giovedì sera e venerdì 27 marzo la Sicilia potrebbe vivere una fase di maltempo intenso:

neve abbondante su Etna, Madonie e Nebrodi

fiocchi fino a quote collinari (500–600 metri)

possibili bufere sui rilievi con forte vento e scarsa visibilità

🌊 Venti forti e mareggiate

Non solo freddo e neve. Il ciclone porterà anche:

raffiche di vento molto forti

mari agitati o molto agitati

mareggiate lungo le coste esposte

Le onde potrebbero risultare particolarmente intense, con possibili disagi nelle zone costiere.

⚠️ Massima attenzione

Si tratta di una fase meteo anomala per il periodo, con caratteristiche più invernali che primaverili. Si invitano i cittadini:

a limitare gli spostamenti in caso di maltempo intenso

a prestare attenzione nelle aree montane e costiere

a seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile

👉 La situazione è in continua evoluzione e sarà fondamentale monitorare gli aggiornamenti nelle prossime ore.