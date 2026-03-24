Sicilia, dalla primavera all’inverno, arriva il ciclone polare con gelo, piogge e neve fino a bassa quota
Sicilia, dalla primavera all’inverno in 24 ore: arriva il ciclone polare con gelo, piogge e neve fino a bassa quota
Nonostante il calendario segni l’inizio della primavera astronomica, in Sicilia il clima racconta tutt’altra storia. A due giorni dall’ingresso nella nuova stagione, l’Isola – così come gran parte del Sud Italia – è ancora stretta nella morsa del freddo e dell’instabilità, con temperature tipicamente invernali e cieli spesso coperti da nubi cariche di pioggia.
❄️ Freddo e piogge: inizio settimana ancora instabile
La giornata di oggi, domenica 22 marzo, conferma un quadro meteorologico tutt’altro che primaverile. Piogge sparse, aria fredda e umidità elevata stanno interessando diverse zone della Sicilia, costringendo molti a mantenere accesi i riscaldamenti.
Le previsioni per lunedì 23 e martedì 24 marzo indicano la prosecuzione di questa fase perturbata:
precipitazioni frequenti, anche a carattere di rovescio
temperature basse per il periodo
neve sui rilievi, a quote relativamente basse
Particolarmente coinvolte le aree interne e i versanti tirrenici.
🌤️ Breve tregua, poi cambia tutto
Tra mercoledì 25 e giovedì mattina 26 marzo è attesa una pausa più stabile, con qualche schiarita e un leggero aumento delle temperature durante il giorno. Una parentesi breve, destinata però a durare poco.
🌪️ Da giovedì arriva il ciclone polare
Il vero peggioramento è previsto dal pomeriggio di giovedì 26 marzo, quando una massa d’aria gelida di origine artica irromperà sul Mediterraneo.
Gli effetti saranno immediati:
brusco calo delle temperature
temporali intensi
possibili grandinate
ritorno della neve anche a quote collinari
❄️ Neve fino a 500-600 metri
Tra giovedì sera e venerdì 27 marzo la Sicilia potrebbe vivere una fase di maltempo intenso:
neve abbondante su Etna, Madonie e Nebrodi
fiocchi fino a quote collinari (500–600 metri)
possibili bufere sui rilievi con forte vento e scarsa visibilità
🌊 Venti forti e mareggiate
Non solo freddo e neve. Il ciclone porterà anche:
raffiche di vento molto forti
mari agitati o molto agitati
mareggiate lungo le coste esposte
Le onde potrebbero risultare particolarmente intense, con possibili disagi nelle zone costiere.
⚠️ Massima attenzione
Si tratta di una fase meteo anomala per il periodo, con caratteristiche più invernali che primaverili. Si invitano i cittadini:
a limitare gli spostamenti in caso di maltempo intenso
a prestare attenzione nelle aree montane e costiere
a seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile
👉 La situazione è in continua evoluzione e sarà fondamentale monitorare gli aggiornamenti nelle prossime ore.