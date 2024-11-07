SICILIA, DOMANI NUOVA ALLERTA GIALLA: PIOGGE E TEMPORALI IN ARRIVO
Terza allerta meteo in altrettanti giorni. Il dipartimento regionale di protezione civile ha infatti emanato un nuovo bollettino per la giornata di venerdì 8 novembre.
Il colore è il giallo ovvero quello dell'attenzione, raccomandazioni valide per tutta la Sicilia. Previste infatti piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali dell'Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Le temperature, nonostante il maltempo, si manterranno leggermente al di sopra delle medie stagionali. Le massime potrebbero superare i 20 gradi, in particolare nelle province di Messina, Palermo, Trapani e Catania. I venti saranno quasi ovunque moderati.