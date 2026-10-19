Sicilia, domani torna l’estate con 29°C: da dopodomani arriva la svolta
Impennata termica in arrivo sull’Isola, con valori quasi estivi sul Palermitano e sul Trapanese. Da mercoledì 21 ottobre attese piogge e un calo delle temperature.
La Sicilia si prepara a una nuova e temporanea ondata di caldo. Domani, martedì 20 ottobre, le temperature torneranno a salire, raggiungendo punte di 28-29°C nelle aree tirreniche del Palermitano e del Trapanese.
Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Siciliano (CMS), l’aumento sarà determinato dal richiamo di correnti miti di natura prefrontale, che porteranno valori praticamente estivi per il periodo.
Nel resto dell’Isola il rialzo termico sarà più contenuto, ma in diverse località si potranno raggiungere comunque i 24-26°C.
Caldo in Sicilia, ma sarà una parentesi breve
La nuova impennata termica potrebbe durare poco. Tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, infatti, una perturbazione nord-atlantica potrebbe raggiungere la Sicilia, riportando condizioni più instabili e piogge su diverse zone dell’Isola.
Al temporaneo aumento delle temperature seguirà un deciso calo termico, che potrebbe diventare più evidente nel corso del prossimo fine settimana.
Quando arriverà l'autunno?
Dopo giornate caratterizzate da temperature ancora elevate, la situazione meteorologica potrebbe cambiare proprio a partire da metà settimana. Le perturbazioni atlantiche sembrano infatti destinate a interessare con maggiore frequenza il Mediterraneo, favorendo il ritorno di piogge e condizioni più tipicamente autunnali.
La giornata di martedì sarà quindi caratterizzata da un ultimo, significativo assaggio di caldo, prima di una possibile svolta del tempo sulla Sicilia.