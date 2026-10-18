Sicilia, domenica 18 ottobre allerta gialla: temporali in arrivo anche nel Catanese
La Protezione Civile segnala criticità gialla nei settori orientali dell'Isola. Possibili piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio, anche sull'area etnea.
La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per domani, domenica 18 ottobre 2026, su parte della Sicilia orientale, mentre nel resto dell'Isola il livello di allerta sarà verde.
Secondo le previsioni diffuse dal Centro Meteorologico Siciliano (CMS), la giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità, con rovesci e possibili temporali che potrebbero svilupparsi soprattutto nelle ore pomeridiane.
Temporali anche nel Catanese e sull'Etna
Le precipitazioni interesseranno principalmente le zone interne della Sicilia, con particolare attenzione alle Madonie, ai Nebrodi, all'area etnea, al Nisseno, al basso Catanese e agli Iblei.
Anche nel territorio di Paternò e nei comuni dell'area etnea non si escludono piogge e locali temporali, soprattutto durante il pomeriggio.
Nel resto della regione, invece, le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi generalmente più stabili, con precipitazioni meno probabili.
Allerta gialla dalle 00:00 alle 24:00
L'avviso della Protezione Civile sarà valido per l'intera giornata di domenica 18 ottobre, dalla mezzanotte fino alle ore 24:00.
L'allerta gialla riguarda i settori orientali evidenziati nella mappa, mentre sulle altre zone della Sicilia è previsto il livello verde.
Si raccomanda di prestare attenzione durante gli eventuali fenomeni temporaleschi, soprattutto negli spostamenti, e di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile.
La situazione meteorologica sarà da monitorare nel corso della giornata di domenica, in particolare nelle aree interne e nei territori maggiormente esposti ai rovesci pomeridiani.