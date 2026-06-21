Domenica di caldo e rischio incendi: scatta la preallerta in tutte le province

Livello 1 per le ondate di calore a Catania, Palermo e Messina. La Protezione Civile invita alla prudenza soprattutto nelle ore più calde della giornata.

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diffuso il bollettino valido per la giornata di domenica 21 giugno 2026, evidenziando una situazione di attenzione sia per il rischio incendi sia per le elevate temperature attese in diverse aree dell'Isola.

Per quanto riguarda il rischio incendi, tutte le province siciliane risultano in stato di preallerta. La pericolosità viene indicata come media nelle province di Caltanissetta, Enna e Palermo, mentre resta classificata come bassa nelle altre province, compresa quella di Catania.

Sul fronte delle ondate di calore, il bollettino segnala il Livello 1 per le città di Catania, Messina e Palermo. Le temperature massime percepite potranno raggiungere i 35 gradi a Catania, 34 gradi a Messina e 33 gradi a Palermo.

Il Livello 1 rappresenta una fase di attenzione: non si tratta ancora di una vera e propria emergenza, ma di condizioni meteorologiche che potrebbero precedere un ulteriore aumento delle temperature nei giorni successivi.

Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Massima prudenza anche nelle campagne e nelle aree boschive per evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi.

La situazione sarà costantemente monitorata attraverso i prossimi aggiornamenti della Protezione Civile regionale.