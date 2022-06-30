SICILIA: IN ARRIVO CARICO DI SABBIA SAHARIANA
La lunga ondata di caldo africana non accenna a terminare in Sicilia.Seppur durante le ultime 24 ore si è assistito ad un lieve calo delle temperature sui settori costieri, la forte umidità ha accentu...
La lunga ondata di caldo africana non accenna a terminare in Sicilia.
Seppur durante le ultime 24 ore si è assistito ad un lieve calo delle temperature sui settori costieri, la forte umidità ha accentuato l’afa, facilitando la sudorazione corporea specie sui settori tirrenici esposti alla debole ventilazione settentrionale pervenuta.
Durante la notte il cielo siculo si era lievemente pulito dal pulviscolo sahariano grazie alla perturbazione atlantica giunta nelle precedenti ore sul nord Italia.
Tuttavia è in arrivo, come anticipa il sito www.weathersicily.it un nuova onda calda da sud-ovest, la quale tenderà a persistere per tutto il weekend e buona parte della prossima settimana.
Dal satellite Eumetsat è possibile osservare il nuovo carico di pulviscolo sahariano prossimo ad investirci nel corso della giornata odierna ad iniziare dai settori occidentali.