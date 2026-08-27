Sicilia, eclissi di Luna all’alba: spettacolo nel cielo, massimo alle 6.12

Dopo l’eclissi di Sole del 12 agosto, nuovo spettacolo nel cielo: la Luna sarà bassissima sull’orizzonte e oltre il 90% del disco entrerà nell’ombra terrestre.

La Sicilia si prepara a uno degli ultimi grandi appuntamenti astronomici dell’estate. Nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto 2026 sarà visibile un’eclissi parziale di Luna, fenomeno che raggiungerà il suo momento più spettacolare poco dopo le 6 del mattino.

L’evento arriva a poco più di due settimane dall’eclissi di Sole del 12 agosto e, questa volta, per assistere allo spettacolo sarà necessario puntare la sveglia molto presto. In Sicilia le condizioni geometriche saranno particolarmente interessanti perché la Luna resterà visibile fino alle fasi vicine al massimo dell’eclissi, anche se ormai molto bassa sull’orizzonte occidentale.

Secondo i dati astronomici, la fase di penombra inizierà alle 3.23, quando l’ombra più esterna della Terra comincerà a interessare il disco lunare. In questa prima parte il cambiamento sarà piuttosto difficile da percepire a occhio nudo.

Lo spettacolo diventerà decisamente più evidente dalle 4.33, con l’inizio dell’eclissi parziale vera e propria. Da quel momento l’ombra terrestre avanzerà progressivamente sulla superficie della Luna.

Il massimo alle 6.12

Il momento più atteso è previsto alle 6.12 di venerdì 28 agosto. La magnitudine dell’eclissi raggiungerà circa 0,93, con la grandissima parte del diametro lunare immersa nell’ombra terrestre.

In quel momento, però, dalla Sicilia la Luna sarà ormai vicinissima all’orizzonte. In diverse zone dell’Isola il satellite si troverà a pochi gradi di altezza e tramonterà poco dopo, rendendo fondamentale avere una visuale completamente libera verso Ovest-Sud-Ovest.

Anche sulla costa ionica siciliana il massimo sarà osservabile intorno alle 6.12, poco prima che la Luna scompaia sotto l’orizzonte.

La Luna potrebbe assumere sfumature rossastre

Durante un’eclissi lunare la Terra si trova tra il Sole e la Luna e impedisce alla luce solare diretta di raggiungere una parte del satellite.

Una parte della luce attraversa però l’atmosfera terrestre: le componenti tendenti al blu vengono disperse maggiormente, mentre quelle rosse e arancioni riescono più facilmente a raggiungere la Luna.

La zona oscurata potrebbe quindi assumere sfumature ramate, arancioni o rossastre, particolarmente suggestive mentre il satellite sarà ormai prossimo al tramonto.

Non si tratterà, comunque, di un’eclissi totale: una piccola porzione della Luna resterà fuori dalla parte più scura dell’ombra terrestre.

Dove guardare dalla Sicilia

Per osservare al meglio il fenomeno bisognerà cercare un luogo con orizzonte occidentale libero, senza palazzi, alberi o rilievi davanti.

Particolarmente favorevoli potrebbero risultare le zone panoramiche e costiere con visuale verso Ovest. Al momento del massimo, infatti, la Luna sarà estremamente bassa e anche un ostacolo relativamente vicino potrebbe impedirne l’osservazione.

Lo scenario sarà reso ancora più particolare dall'arrivo dell'alba: mentre l'ombra terrestre coprirà quasi completamente la Luna, il cielo comincerà contemporaneamente a diventare sempre più chiaro.

Per gli appassionati di fotografia potrebbe essere l'occasione per immortalare la Luna eclissata vicino all'orizzonte insieme al mare, ai profili dei monti o ai centri abitati siciliani.

Nessun occhiale protettivo necessario

A differenza delle eclissi solari, un'eclissi di Luna può essere osservata tranquillamente a occhio nudo. Non sono necessari filtri né occhiali protettivi.

Un binocolo può rendere più evidente l'avanzamento dell'ombra, mentre un telescopio permette di osservare meglio i dettagli della superficie lunare.

L'incognita principale resterà naturalmente il meteo: nuvole, foschia o velature sull'orizzonte occidentale potrebbero rendere difficili soprattutto gli ultimi minuti dell'evento.

Gli orari da segnare sono quindi 3.23 per l'inizio della penombra, 4.33 per l'inizio dell'eclissi parziale e 6.12 per il massimo.

Una sveglia decisamente anticipata, ma per chi avrà un cielo libero venerdì mattina la Sicilia potrebbe regalare uno degli spettacoli astronomici più suggestivi di questa estate 2026.