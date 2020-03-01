SICILIA, EMERGENZA CORONAVIRUS: ATTIVATO IL NUMERO VERDE 800458787
Per informazioni sanitarie sul coronavirus la Regione siciliana ha dedicato il numero verde 800458787.
Al numero, afferente alla Protezione civile regionale ma da oggi dedicato all’emergenza, risponderà personale medico.
Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa per riferire degli ultimi provvedimenti sulla diffusione del virus covid-19, l’assessore alla Salute della Regione siciliana Ruggero Razza.
Il numero funzionerà “in alternativa al numero 112 che deve essere usato per le emergenze”, ha specificato, e quindi solo per fornire informazioni sui comportamenti da adottare in caso di sospetto contagio, o semplicemente per avere delucidazioni su aspetti legati alla prevenzione.
Informazioni sul Web dal ministero della Salute
Attivo anche il numero di pubblica utilità del ministero della Salute 1500. Il dicastero ha anche creato una pagina Web con delle domande frequenti su prevenzione, contagio, sintomi, e che contiene inoltre un decalogo sui comportamenti consigliati.