Sicilia già bollente a maggio: temperature fino a 34 gradi, caldo intenso anche nel Catanese

La rete SIAS registra valori estivi in diverse province dell’Isola: prima vera ondata di caldo della stagione.

La Sicilia torna a fare i conti con il caldo anomalo già negli ultimi giorni di maggio. Le temperature registrate nelle ultime ore dalla rete SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) mostrano valori particolarmente elevati in diverse province dell’Isola, con punte che hanno superato i 34 gradi.

Nel Catanese e nelle aree interne la colonnina di mercurio ha raggiunto valori tipici dell’estate piena. Diverse stazioni meteo hanno registrato temperature comprese tra i 30 e i 34 gradi, mentre lungo parte della fascia ionica il caldo è stato accompagnato anche da venti caldi provenienti da Sud.

Secondo i dati aggiornati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, alcune delle temperature più alte sono state rilevate nelle zone interne della Sicilia orientale e meridionale. Anche nel comprensorio etneo il caldo si è fatto sentire con valori ben oltre la media del periodo.

Una situazione che conferma l’arrivo della prima vera ondata di caldo della stagione, favorita dall’alta pressione africana che sta interessando buona parte del Sud Italia. Nelle prossime ore non si escludono ulteriori aumenti delle temperature, soprattutto nelle aree lontane dal mare.

Gli esperti consigliano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.