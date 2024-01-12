SICILIA, I CARABINIERI DEL NAS SEQUESTRANO QUASI TREMILA LITRI DI OLIO NON TRACCIATO

Il comando dei carabinieri per la Tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute, ha eseguito nei mesi di novembre e dicembre una mirata campagna di controlli nel settore oleario, uno tra...

Durante un'ispezione in un frantoio oleario di Messina hanno sequestrato 800 litri di prodotti oleari, stoccati in contenitori anonimi, privi di indicazioni relative alla tracciabilità e all'origine. In provincia di Ragusa, invece, è stato chiuso uno stabilimento di imbottigliamento oli, attivato in assenza di autorizzazione e in pessime condizioni igienico sanitarie, presso un'azienda agricola della provincia di Ragusa.

Durante sono stati anche sequestrati 1.825 litri di olio extravergine di oliva destinato alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità. Il valore della struttura chiusa e delle attrezzature ammonta a 200 mila euro, quello del prodotto oleario è pari a 18 mila euro.