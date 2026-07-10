Sicilia, il caldo alza la voce: weekend stabile, poi possibile fiammata oltre i 40 gradi

Fine settimana stabile e soleggiato, ma da metà prossima settimana il caldo potrebbe diventare più intenso

Il prossimo fine settimana in Sicilia sarà segnato da tempo in prevalenza stabile, cieli spesso sereni e temperature già qualche grado oltre le medie del periodo. Non si tratterà ancora della fase più intensa, ma sarà probabilmente l’inizio di un nuovo aumento termico che potrebbe diventare più marcato da metà della prossima settimana.

La situazione meteorologica sarà condizionata dall’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso gran parte dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. La massa d’aria in arrivo sarà particolarmente calda, con valori elevati in quota soprattutto tra Spagna, Francia e area delle Baleari.

La Sicilia, almeno in una prima fase, resterà sul bordo orientale della struttura anticiclonica. Questo significa caldo sì, ma ancora non estremo, con temperature generalmente superiori alla norma di circa 2-4 gradi. Lo scenario potrebbe però cambiare dalla metà della prossima settimana, quando lo spostamento verso est dell’alta pressione nordafricana potrebbe favorire un ulteriore aumento delle temperature, con valori prossimi o superiori ai 40 gradi nelle zone interne dell’isola.

Venerdì 10 luglio

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Sicilia. Qualche nube bassa potrà interessare il basso trapanese e l’agrigentino.

Nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità nelle aree interne centro-orientali, dove non si esclude qualche isolato rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi del Messinese. Altrove prevarranno ampie schiarite.

Le temperature non subiranno grandi variazioni: lieve aumento sui settori settentrionali, lieve calo su quelli meridionali. I venti soffieranno dai quadranti di scirocco, deboli o moderati, con rinforzi sul Messinese tirrenico e nell’area dello Stretto. Mari poco mossi, localmente mosso il Canale di Sicilia occidentale.

Sabato 11 luglio

Sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata su tutta l’isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sin dal mattino e per gran parte della giornata.

Qualche addensamento potrà formarsi nelle ore centrali a ridosso dei rilievi orientali, ma senza fenomeni significativi.

Le temperature resteranno sopra la media stagionale, con picchi che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree interne del Catanese e dell’Ennese. I venti saranno deboli o moderati di scirocco, con qualche rinforzo sui settori occidentali. Mari poco mossi, mossi il Canale di Sicilia e il Tirreno occidentale.

Domenica 12 luglio

Domenica il tempo resterà stabile, con cielo sereno o al più velato da nubi alte su tutta la Sicilia.

Le temperature non registreranno variazioni importanti, ma il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle zone lontane dal mare. Nelle aree interne del Catanese e dell’Ennese non si escludono punte di 39-40 gradi.

I venti saranno deboli o moderati, a direzione variabile, con brezze lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso il Canale di Sicilia occidentale.

Occhi puntati alla prossima settimana

Al momento non serve creare allarmismi, ma la tendenza per la seconda metà della prossima settimana merita attenzione. Le mappe meteorologiche indicano infatti un possibile sopramedia importante, anche di 9-10 gradi rispetto ai valori tipici della seconda decade di luglio.

In caso di conferma, diverse località siciliane potrebbero superare abbondantemente i 40 gradi per più giorni consecutivi. Il tutto sarebbe legato alla risalita dell’anticiclone nordafricano, che finora ha colpito soprattutto Spagna, Francia e altre zone europee, ma che potrebbe adesso tornare protagonista anche sull’Italia e sulla Sicilia.

Una fase da monitorare con attenzione, non solo per il disagio fisico legato al caldo, ma anche per il rischio incendi e per le conseguenze sull’ambiente, già messo a dura prova durante l’estate.

Nei prossimi giorni saranno necessari ulteriori aggiornamenti per capire intensità, durata e reale portata di questa possibile ondata di caldo.