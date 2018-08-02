SICILIA: IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 2018/19 SARÀ IL 12 SETTEMBRE

A Bolzano la prima campanella suonerà il 5 settembre, in Puglia addirittura il 20; ma la maggior parte dei ragazzi tornerà sui banchi tra il 12 e il 17 settembre: a ricordarlo è skuola.net, che dispon...

A Bolzano la prima campanella suonerà il 5 settembre, in Puglia addirittura il 20; ma la maggior parte dei ragazzi tornerà sui banchi tra il 12 e il 17 settembre: a ricordarlo è skuola.net, che dispone del calendario completo del primo giorno di scuola, regione per regione. Si, perché anche se le vacanze sono nel pieno, nella mente di qualche studente potrebbe farsi strada la solita domanda: quando ricomincerà la scuola? Sapere quando suonerà la prima campanella è molto importante per i ragazzi e per le loro famiglie. Per pianificare l'ultimo mese di ferie, per organizzare i compiti estivi, per non arrivare psicologicamente impreparati al momento in cui si dovranno nuovamente fare i conti con sveglia, libri e impegni.

Un'informazione che, però, non è così difficile da reperire: ogni Regione ha già comunicato agli istituti e ai propri studenti la data d'inizio dell'anno scolastico 2018/209.

Dunque, come accennato, si parte da Bolzano e si chiude con la Puglia. Quindi come al solito i primi a dover tornare sui banchi saranno i ragazzi della provincia autonoma di Bolzano, che riprenderanno la routine quotidiana già a partire da mercoledì 5 settembre. Pochi giorni di riposo in più, invece, per gli studenti di Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Friuli Venezia Giulia: per loro la data da cerchiare in rosso è lunedì 10 settembre. Tantissimi gli studenti che ricominceranno mercoledì 12 settembre: le scuole di 6 regioni, più quelle della provincia di Trento riapriranno proprio quel giorno. Il 13 sarà la volta del Molise. Mentre lunedì 17 settembre ci sarà un'altra grande infornata che coinvolgerà i ragazzi di ben 7 regioni. I più fortunati saranno gli studenti della Puglia, che dovranno rimettere lo zaino in spalla solo giovedì 20 settembre. Il calendario del primo giorno di scuola, regione per regione.

- Provincia di Bolzano: 5 settembre - Friuli Venezia Giulia: 10 settembre - Piemonte: 10 settembre - Basilicata: 10 settembre - Abruzzo: 10 settembre - Provincia di Trento: 12 settembre - Umbria: 12 settembre - Lombardia: 12 settembre - Veneto: 12 settembre - Valle d'Aosta: 12 settembre - Sicilia: 12 settembre - Molise: 13 settembre - Toscana: 17 settembre - Liguria: 17 settembre - Calabria: 17 settembre - Lazio: 17 settembre - Sardegna: 17 settembre - Campania: 12 settembre - Marche: 17 settembre - Emilia-Romagna: 17 settembre - Puglia: 20 settembre(ANSA).