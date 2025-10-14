Sicilia, in arrivo da domani forte ondata di maltempo: ESTOFEX e Aeronautica Militare emettono allerta per piogge intense e temporali

European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) e Aeronautica Militare hanno diffuso nelle scorse ore due distinti bollettini che indicano l’arrivo, tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre 2025, di una fas...

European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) e Aeronautica Militare hanno diffuso nelle scorse ore due distinti bollettini che indicano l’arrivo, tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre 2025, di una fase di maltempo intenso che interesserà in particolare la Sicilia e altre regioni del Sud Italia.

Secondo le previsioni, il peggioramento sarà determinato dall’approfondimento di una saccatura in quota sul Mediterraneo centrale e dalla successiva formazione di una depressione sul Tirreno meridionale, in grado di convogliare sull’isola aria calda, umida e instabile. Questo scenario favorirà lo sviluppo di temporali intensi e localizzati, con possibili criticità idrogeologiche.

L’allerta ESTOFEX

Il bollettino di ESTOFEX, valido dalle 06:00 di mercoledì 15 ottobre alle 06:00 di giovedì 16 ottobre, assegna alla Sicilia un livello 2 di allerta, uno dei più alti previsti dal sistema europeo di previsione per fenomeni temporaleschi severi.

Le aree più esposte sono i settori ionici e nord-orientali dell’isola, dove sono possibili precipitazioni molto abbondanti, con intensità orarie comprese tra 80 e 150 millimetri e accumuli fino a 300 millimetri in poche ore.

Il rischio riguarda in particolare nubifragi localizzati, raffiche di vento e trombe marine lungo i tratti costieri. Gli esperti non escludono, inoltre, la possibile formazione di un vortice simil-tropicale nei giorni successivi.

L’avviso dell’Aeronautica Militare

Un ulteriore conferma della fase di maltempo è arrivata dal bollettino emesso da Aeronautica Militare alle ore 12:00 UTC di martedì 14 ottobre.

Il documento prevede precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale:

dalla mattina di mercoledì 15 ottobre e fino alla mattina di giovedì 16 ottobre sulla Sardegna ;

; dal pomeriggio di mercoledì 15 ottobre e fino alla sera di giovedì 16 ottobre su Sicilia e Calabria ionica ;

e ; dal pomeriggio di mercoledì e per tutta la giornata di giovedì 16 ottobre sulla Basilicata, con particolare riferimento al settore ionico.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Raccomandazioni

La combinazione di un’allerta internazionale e di un avviso ufficiale nazionale evidenzia una situazione meteorologica potenzialmente critica, che richiederà massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti non indispensabili durante i momenti di maggiore intensità dei fenomeni, di non sostare in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi e di seguire con attenzione le comunicazioni e gli aggiornamenti della Protezione Civile.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, con l’evoluzione della perturbazione che, secondo le previsioni, potrebbe estendersi successivamente anche allo Ionio e ad altre aree del Sud Italia.