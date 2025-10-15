Sicilia, in arrivo forte ondata di maltempo: allerta Estofex di livello 2 su 3 (massimo) per piogge intense

AGGIORNAMENTO ALLERTA PROTEZIONE CIVILELa Protezione Civile ha rilasciato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per giovedì 16 ottobre 2025 dove prevede un allerta gialla su...

La Protezione Civile ha rilasciato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per giovedì 16 ottobre 2025 dove prevede un allerta gialla su tutto il territorio regionale.

L’allerta è stata emessa per il rischio di frane, allagamenti improvvisi e difficoltà alla circolazione stradale, soprattutto nei pressi di sottopassi, torrenti e zone depresse.

La Sicilia si prepara a una nuova ondata di maltempo intenso, attesa tra la mattina di mercoledì 15 e quella di giovedì 16 ottobre 2025.

L’ultimo bollettino diffuso da European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) ha emesso un livello di allerta 2 (su 3) per la nostra isola e parte del Sud Italia, a causa del rischio di piogge abbondanti, temporali stazionari e possibili allagamenti lampo.

I fenomeni più intensi sono attesi soprattutto lungo la fascia nord-orientale, tra Messina e Catania, ma anche sul versante ionico e sud-orientale. In queste zone si potranno registrare precipitazioni molto forti in breve tempo, con possibili criticità idrogeologiche e disagi alla viabilità.

Secondo gli esperti, in alcune aree potranno cadere fino a 80-150 mm di pioggia in un’ora e, localmente, oltre 200 mm in poche ore. Si tratta di valori elevati, capaci di provocare allagamenti, smottamenti e situazioni di pericolo soprattutto nei pressi di corsi d’acqua e sottopassi.

Oltre alla pioggia, sono previste raffiche di vento sostenute e possibili trombe marine lungo le coste ioniche. La perturbazione è collegata a una depressione in formazione sul Tirreno meridionale e, secondo le proiezioni, potrebbe intensificarsi nelle ore successive.

La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza: evitare spostamenti non necessari, non sostare in zone a rischio e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Allerta valida dalle 06:00 di mercoledì 15 alle 06:00 di giovedì 16 ottobre 2025.

Fonte: estofex.org