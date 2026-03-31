Sicilia, in arrivo il vortice Erminio: temporali e raffiche fino a burrasca fino a giovedì
Sicilia, in arrivo il vortice Erminio: temporali e raffiche fino a burrasca fino a giovedì
SICILIA – Nuovo peggioramento in arrivo sull’Isola. Il vortice “Erminio” continua a influenzare il Mediterraneo centrale e porterà condizioni di maltempo diffuso anche sulla Sicilia nelle prossime ore.
Secondo le ultime indicazioni, tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di giovedì 2 aprile sono attese precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, che potranno risultare localmente abbondanti.
Il quadro meteo sarà accompagnato da venti sostenuti e raffiche anche forti, con possibili condizioni di mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. Non si escludono disagi legati a rovesci improvvisi, forti colpi di vento e mareggiate.
👉 La fase più intensa è prevista tra mercoledì 1 aprile e la giornata di giovedì, quando il maltempo potrebbe risultare più organizzato e persistente.
Una situazione che richiede attenzione, soprattutto per chi deve mettersi in viaggio o svolgere attività all’aperto.
📌 Si raccomanda prudenza, monitorando gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e degli enti preposti.
📄 Bollettino Aeronautica Militare (integrale)
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 31/03/26
A SEGUITO DELLA PERMANENZA DEL VORTICE ERMINIO, SULL'ITALIA MERIDIONALE:
PERSISTONO:
FINO ALLA SERATA DI OGGI MARTEDI' 31 MARZO 2026, VENTO FORTE DI FOEHN, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, E VENETO;
FINO ALLE PRIME ORE DI DOPODOMANI, GIOVEDI' 02 APRILE 2026, STATO DEL MARE MOLTO AGITATO O GROSSO SUL MARE E CANALE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI' 01 APRILE 2026 ANCHE AL TIRRENO OCCIDENTALE;
FINO ALLE PRIME ORE DI DOPODOMANI GIOVEDI' 02 APRILE 2026 VENTO FORTE NORDORIENTALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, LAZIO, MOLISE E CAMPANIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
FINO ALLA SERATA DI DOMANI MERCOLEDI' 01 APRILE 2026 VENTO SETTENTRIONALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SU LIGURIA E SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DELLA SARDEGNA;
SI PREVEDONO INOLTRE:
DAL POMERIGGIO DI OGGI MARTEDI' 31 MARZO 2026 E FINO AL MATTINO DI DOPODOMANI GIOVEDI' 02 APRILE 2026 NEVICATE INTENSE ED ABBONDANTI, AL DI SOPRA DEI 700 – 800 METRI, SULLE AREE INTERNE DI MARCHE MERIDIONALI, ABRUZZO E MOLISE, CON I QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE, NELLA GIORNATA DI DOMANI MERCOLEDI' 01 APRILE 2026 POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SU ABRUZZO E MOLISE;
DAL POMERIGGIO DI OGGI MARTEDI' 31 MARZO 2026 E FINO ALLE PRIME ORE DI DOPODOMANI GIOVEDI' 02 APRILE 2026 PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA E SICILIA, ED A CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, AL DI SOTTO DEI 700 METRI, SU ABRUZZO E MOLISE.