Sicilia, in arrivo una fase di maltempo: previsti forti temporali tra martedì e mercoledì

Partendo dalla situazione attuale abbiamo la presenza lungo l’Europa nord occidentale di una vasta struttura anticiclonica, con un massimo di pressione atmosferica intorno ai 1035 hpa centrata sulle i...

Partendo dalla situazione attuale abbiamo la presenza lungo l’Europa nord occidentale di una vasta struttura anticiclonica, con un massimo di pressione atmosferica intorno ai 1035 hpa centrata sulle isole Britanniche.

Quest’area di alta pressione interessa per lo più le regioni centro settentrionali italiane, mentre le regioni centro meridionali e la Sicilia si vengono a trovare lungo il suo margine meridionale. La presenza di quest’area di alta pressione impedisce al flusso perturbato Atlantico di entrare in maniera franca sul Mediterraneo centro occidentale, ma è costretto ad aggirare questo baluardo anticiclonico dirigendosi prima verso il nord Atlantico, per poi scendere nuovamente verso sud attraverso l’Europa orientale ed il mar Nero.

Tuttavia la coda di una perturbazione atlantica è riuscita in parte a scalfire il muro anticiclonico passando a sud, dando vita tra la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale, alla genesi di una goccia fredda in quota che staziona su quelle aree da diversi giorni e che viene alimentata dalla confluenza di due differenti masse d’aria: la prima, relativamente fredda proveniente dall’Europa orientale, che affluisce lungo il bordo meridionale dell’area di alta pressione, la seconda, più umida e temperata, proveniente dal basso Mediterraneo ed il nord Africa.

Nel corso dei prossimi giorni questa goccia fredda tenderà a portarsi verso levante determinando anche sulla nostra isola un’accentuazione della instabilità un po’ su tutta l’isola, ma più accentuata lungo le aree orientali per via di una ventilazione proveniente da est.

Il tutto avverrà in un contesto termico che non si discosterà molto dalle medie stagionali.

Ma adesso vediamo in maniera più dettagliata le condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni lungo il nostro territorio regionale.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 13 Ottobre

Inizialmente sulla Sicilia centro occidentale avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, mentre su quella orientale e meridionale avremo la presenza di una maggiore nuvolosità che potrà dare delle locali e deboli precipitazioni lungo la fascia ionica.

Nel corso della giornata sulla Sicilia centrale ed orientale si assisterà ad un ulteriore incremento della nuvolosità in grado di dare delle precipitazioni sparse da deboli a moderate, mentre altrove avremo condizioni di tempo asciutto con il cielo che risulterà parzialmente nuvoloso.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile salvo lungo il settore occidentale dell’isola e lungo il Canale di Sicilia ,dove avremo dei locali, rinforzi del vento che si orienteranno dai quadranti meridionali.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 14 Ottobre

Fin dalle prime ore del mattino lungo il nostro territorio regionale avremo un peggioramento a partire dai settori occidentali con rovesci e possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità.

I venti risulteranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali su buona parte dell’isola, eccetto lungo il settore tirrenico, dove proverranno da est e nordest.

Mari calmi o poco mossi. Localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature senza apprezzabili variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 15 Ottobre

Sin dalle prime ore del mattino si assisterà ad una generale intensificazione della nuvolosità ovunque che potrà dare luogo a fenomeni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno localmente assumere carattere di forte intensità.

I venti risulteranno moderati dai quadranti orientali e sud orientali con locali raffiche lungo le aree interessate dai temporali.

Mari generalmente mossi, specie il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno a largo.

Temperature senza sostanziali variazioni di rilievo o al più qualche locale diminuzione nei valori diurni lungo le aree interessate dai fenomeni più intensi.