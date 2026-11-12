Sicilia, in arrivo vento di tempesta tra Palermo e Messina: raffiche oltre 100 km/h

Raffiche particolarmente intense nelle province di Palermo e Messina, soprattutto nelle zone esposte. Venti sostenuti anche nel Catanese, mari molto mossi e possibili disagi alla circolazione.

La Sicilia si prepara a una giornata di forte vento, con raffiche che potrebbero raggiungere e localmente superare i 100 chilometri orari. La situazione più delicata è prevista per oggi giovedì 12 novembre, soprattutto lungo il versante tirrenico dell'Isola, tra le province di Palermo e Messina.

A determinare il rinforzo della ventilazione sarà l'avvicinamento di un intenso sistema perturbato al Nord e al Centro Italia, che richiamerà verso la Sicilia forti correnti meridionali. I venti, prevalentemente di Ostro, potrebbero raggiungere intensità di burrasca forte e, nelle aree maggiormente esposte, anche di tempesta.

Secondo le previsioni meteorologiche diffuse nelle ultime ore, le raffiche più intense interesseranno soprattutto la fascia tirrenica siciliana, con particolare attenzione alle province di Palermo e Messina.

Il vento potrebbe risultare particolarmente violento nelle aree montuose e nei territori esposti, anche a causa della conformazione del territorio, che può favorire un'ulteriore accelerazione delle correnti. Le raffiche potrebbero superare localmente i 100 km/h, creando difficoltà soprattutto lungo le strade più esposte.

Il rinforzo della ventilazione interesserà anche altre zone della Sicilia, compresa la provincia di Catania e il comprensorio di Paternò, Belpasso e Adrano. In queste aree sono previsti venti sostenuti, anche se i fenomeni più intensi dovrebbero concentrarsi principalmente sul versante tirrenico.

Particolare prudenza viene raccomandata durante gli spostamenti, soprattutto lungo le autostrade, sui viadotti e nei tratti stradali maggiormente esposti alle raffiche laterali.

Il forte vento avrà ripercussioni anche sulle condizioni del mare, che risulterà molto mosso o localmente agitato. Si raccomanda inoltre attenzione alla possibile caduta di rami, alla presenza di oggetti non adeguatamente fissati sui balconi e alle difficoltà che potrebbero verificarsi durante la circolazione stradale.

La situazione sarà da monitorare nelle prossime ore, seguendo gli aggiornamenti meteorologici e le eventuali comunicazioni ufficiali della Protezione Civile.