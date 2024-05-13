SICILIA IN EVIDENZA: TRIONFO AL CAMPIONATO ITALIANO DI MAJORETTES

La Sicilia è sul podioSi è svolta a Montecatini Terme (Pistoia), nei giorni 27 e 28 aprile 2024, la VI edizione dei Campionati Italiani di Majorettes. Da sei anni, l’Anbima Nazionale (Associazione Naz...

La Sicilia è sul podio

Si è svolta a Montecatini Terme (Pistoia), nei giorni 27 e 28 aprile 2024, la VI edizione dei Campionati Italiani di Majorettes.

Da sei anni, l’Anbima Nazionale (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) in collaborazione con l’MWF – Majorettes - Sport World Federation, organizza un evento di grande spessore per tutte le atlete majorettes della Nazione: più di 50 le categorie, in cui le atlete, divise per fasce d’età (Senior, Junior, Cadet, Kids), gareggiano e si sfidano tra loro secondo i concetti di “ELEGANZA, ENERGIA E PERFEZIONE”.

Unico gruppo del sud Italia, proveniente dalla Sicilia, è il Gruppo Majorettes “Amici della Musica APS” di Nicolosi: nato solo sei anni fa, dal desiderio del Presidente del Corpo Bandistico “Amici della Musica APS”, Carmelo Mazzaglia, e del consiglio direttivo di ampliare l’associazione, in breve e con non pochi sacrifici, è riuscito a confrontarsi agonisticamente con i “colossi” italiani, ottenendo ottimi risultati.

Con coraggio e determinazione, le Majorettes di Nicolosi, salgono due volte sul podio: medaglia d’argento nella categoria “Classic Defilè Baton Senior” e medaglia d’oro nella categoria “Trio Pom Pon Cadet”; “Quest’ultimo risultato è quello che ci rende più orgogliosi” – dice il presidente Carmelo Mazzaglia, “non solo perché la coreografia è stata improntata sullo stile siciliano e ballato sulle note dell’inno di Nicolosi, portando così in alto il nome del nostro paese, ma anche perché è stato vinto dalle cadette (6/9 anni), ovvero il nostro Vivaio che curiamo e cerchiamo di far crescere”.

Brillanti anche i risultati delle altre due categorie: 4° posto per il “Classic Pom Pon Senior” e 8° posto per il “Solo Pom Pon” della capitana Giorgia Borzì. Questi risultati garantiscono l’accesso diretto ai Campionati Europei che quest’anno si svolgeranno a Liberec, Repubblica Ceca, nel mese di luglio.

Domenica 12 maggio, presso la sala congressi del Centro Diurno “Rosario Livatino”, in presenza Vice Sindaco Letizia Bonanno in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, si è svolta una cerimonia per festeggiare la vittoria del gruppo, “Fiore all’occhiello” del paese di Nicolosi.