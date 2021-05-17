SICILIA IN ZONA GIALLA, ECCO COSA CAMBIA. RIAPRONO I RISTORANTI, E LIBERI GLI SPOSTAMENTI

Da oggi, lunedì 17 maggio, la Sicilia è zona gialla. Riaprono ristoranti, lidi balneari, cinema, teatri, in seguito all’introduzione del nuovo decreto legge Draghi del 26 aprile scorso.Resta il coprif...

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci una modifica e si ipotizza (o dal 18 o dal 24 maggio) uno spostamento del coprifuoco alle 23. Successivamente sarà abolito per il periodo estivo anche per favorire il turismo.

Liberi gli spostamenti all’interno della Sicilia e tra le Regioni in zona gialla (quindi in questo momento in tutta Italia tranne che in Val d’Aosta). Sì alle seconde case.

Ma intanto vediamo quali sono al momento le regole in zona gialla.

SPOSTAMENTI. Gli spostamenti tra regioni gialle sono liberi: non serve autocertificazione. Le visite a parenti e amici sono consentite tra le 5 e le 22 in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni (fino a 18 anni) sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Sì all’accesso alle seconde case.

RISTORANTI, BAR, CENTRI COMMERCIALI. Aperti ristoranti bar, pub, gelaterie, pasticcerie “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena” nel rispetto degli orari del coprifuoco e dei protocolli di sicurezza: la circolare del Viminale ribadisce che il rientro a casa deve avvenire entro le 22. Le forze di polizia dovranno concentrare i controlli proprio nei locali, per il rispetto delle norme anticovid, e nelle zone della movida, per evitare assembramenti. I sindaci possono anche chiudere strade e piazze in determinate fasce orarie. I centri commerciali resteranno chiusi nei weekend.

SPETTACOLI E MUSEI. I musei sono aperti, è possibile assistere agli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all’aperto. E’ obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere e il rispetto di un metro di distanza tra gli spettatori (ad eccezione dei conviventi). La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque non possono esserci più di mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

SPORT. E’ consentito qualsiasi tipo di sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Chiuse piscine, anche all’aperto, e palestre.

DISCOTECHE E FESTE. Restano vietate tutte le attività in sale da ballo, discoteche e le feste private.

SCUOLA E UNIVERSITA’. Infanzia, elementari e medie saranno in presenza al 100%, mentre per le superiori la percentuale minima di studenti in presenza è del 70%, fino al 100%. In presenza anche esami e tesi di laurea nelle università.

Un riepilogo delle regole :