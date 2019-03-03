SICILIA INCIDENTI STRADALI: DUE MORTI IN SICILIA
A cura di Redazione
03 marzo 2019 18:16
Due incidenti stradali hanno provocato altrettanti morti in Sicilia: un motociclista di 49 anni, Giuseppe Santamaria, è deceduto in un frontale con un furgone che si è verificato stamattina sulla statale 185 che conduce a Novara di Sicilia (Me).
A Pozzallo, nel Ragusano, un fioraio di 48 anni, Carmelo Sigona, è finito con la sua auto contro un palo dell'illuminazione pubblica, forse a causa di un malore.
Nell'impatto il palo della luce è stato sradicato e si è abbattuto su un'auto parcheggiata.