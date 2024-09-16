SICILIA: INIZIO SETTIMANA CON TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE E POSSIBILI PIOGGE DA MARTEDÌ

Su gran parte delle regioni italiane, Sicilia compresa, nel corso degli ultimi giorni le condizioni atmosferiche hanno assunto delle caratteristiche tipicamente autunnali dovute all’arrivo di una pert...

Questa situazione ha determinato condizioni di diffusa instabilità specie lungo il settore tirrenico dell’isola, associato ad un brusco calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi, con i valori diurni che in determinate aree si sono portati abbondantemente al di sotto delle medie stagionali.

Nel corso dei prossimi giorni, a causa della presenza di una robusta area anticiclonica presente tra l’Europa settentrionale e quella orientale, l’area depressionaria non potrà traslare ulteriormente verso levante e di conseguenza, con moto retrogrado da est verso ovest, tenderà a portarsi nuovamente verso le nostre regioni dando vita ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche dovuto all’instaurarsi di un flusso instabile proveniente dai quadranti occidentali e sud occidentali che andranno ad investire gran parte del territorio regionale, specie nella giornata di martedì.

Il tutto sarà accompagnato da un lieve rialzo termico, ma sempre in un contesto simil autunnale.

Ma adesso dopo questa analisi generale passiamo più nel dettaglio al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 16 Settembre

In mattinata avremo su gran parte del nostro territorio regionale condizioni di cielo generalmente nuvoloso, tendenza nel corso della giornata ad un’intensificazione della nuvolosità su buona parte della nostra regione con piogge a carattere sparso e di moderata intensità, specie lungo il settore centro orientale dell’isola.

I venti risulteranno moderati e proverranno in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mari: mossi il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno, poco mosso il mar Ionio.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 17 Settembre

Fin dal mattino avremo quasi ovunque condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse che localmente potranno assumere carattere di rovescio, eccetto lungo il settore orientale dell’isola dove la nuvolosità ed i fenomeni risulteranno meno diffusi ed intensi.

In serata ed in nottata si assisterà ad una parziale e generale attenuazione della nuvolosità.

Venti moderati con locali rinforzi dai quadranti sud occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, specie lungo il settore orientale dell’isola.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 18 Settembre

In mattinata avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni a carattere sparso, tendenza in giornata ad una graduale attenuazione della nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale dove le schiarite si faranno via via più ampie.

Nel corso della serata ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo poco nuvoloso ovunque.

Venti da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti sud occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in ulteriore lieve aumento.