Caldo e pulviscolo sahariano invadono la Sicilia: cielo lattiginoso pure nel Catanese

Una vasta presenza di pulviscolo sahariano sta interessando la Sicilia: nel Catanese cielo lattiginoso, atmosfera opaca e visibilità ridotta

Giornata caratterizzata da caldo intenso e pulviscolo sahariano in Sicilia. Anche nel comprensorio etneo il cielo appare lattiginoso, con una visibilità ridotta soprattutto verso i rilievi e le zone più lontane.

La situazione è ben visibile nella foto scattata oggi, mercoledì 26 agosto, dove il paesaggio sullo sfondo appare fortemente velato e quasi nascosto dalla foschia presente nell’atmosfera.

A interessare l’Isola è una consistente presenza di polveri provenienti dal Sahara, trasportate verso il Mediterraneo dalle correnti meridionali.

Il fenomeno si accompagna anche a una fase di temperature elevate, alimentata dall’afflusso di aria calda dal Nord Africa. Il risultato è un’atmosfera particolarmente pesante, con cielo biancastro, orizzonte poco nitido e una sensazione di caldo ancora più marcata.

Gli effetti sono evidenti anche nel Catanese e nel comprensorio, dove nelle ore centrali della giornata il cielo ha assunto un aspetto opaco e i rilievi in lontananza risultano poco visibili.

La situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni con una variazione delle correnti e il progressivo allontanamento delle maggiori concentrazioni di pulviscolo sahariano dal Mediterraneo centrale.