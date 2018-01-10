Sicilia: la regione meno premiata dalla Lotteria 2018

A pochi giorni dall'estrazione dei biglietti della lotteria Italia è tempo di fare un bilancio definitivo sui premi assegnati nelle varie regioni italiane. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato...

A pochi giorni dall'estrazione dei biglietti della lotteria Italia è tempo di fare un bilancio definitivo sui premi assegnati nelle varie regioni italiane. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto ad Anagni, il secondo premio da 2 milioni e mezzo di euro a Milano, il terzo premio da 1 milione e mezzo di euro a Rosta (To), il quarto premio da 1 milione di euro a Torino e, infine, il quinto premio da 500 mila euro a Roma. Gli altri premi minori di 50 mila e di 20 mila euro sono stati distribuiti nelle altre regioni meno fortunate come la Sicilia, in cui sono arrivati alcuni premi di consolazione da 20 mila euro. I siciliani delusi dalla Dea Bendata avranno modo di tentare di nuovo la fortuna durante tutto l'anno grazie alla ricchissima lotteria europea da scoprire sul sito eurojackpot.org notizie online sulla lotteria milionaria che ha affascinato tutti gli stati europei abilitati a partecipare alle estrazioni settimanali. La lotteria Eurojackpot è nata nel 2012 coinvolgendo all'inizio solo Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Italia e Olanda.

Nel corso degli anni si sono aggiunti a questi sei Paesi fondatori altri 12 stati fino ad arrivare ai 18 stati odierni che ogni settimana partecipano al grande gioco europeo: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. La comodità di compilare le schedine di Eurojackpot dal computer di casa ha contribuito in modo notevole ad incrementare il successo della lotteria europea che riserva ai suoi partecipanti ricchi premi che partono da 10 milioni di euro fino ad arrivare a 90 milioni di euro. Le giocata minima che consente di partecipare all'estrazione del jackpot milionario è di appena 2 euro, un costo irrisorio che equivale ad una modesta colazione consumata al bar. La combinazione fortunata da indovinare per portare a casa il jackpot è il 5+2 composto da 5 numeri estratti da un insieme di 50 numeri e da 2 numeri bonus sorteggiati da un piccolo insieme di 10 numeri. Le notizie relative ai numeri estratti si trovano online, precisamente all'interno del sito dedicato ad Eurojackpot.

Le estrazioni hanno luogo ad Helsinky ogni venerdì alle ore 21:00 locali. In caso di vincita, il giocatore che ha giocato la sua schedina online verrà informato tramite il servizio di posta elettronica. Le schedine di Eurojackpot si possono giocare all'interno delle tradizionali ricevitorie territoriali ma in questo caso il giocatore non potrà usufruire dei singolari vantaggi riservati solo a chi gioca dal web. Tra i vantaggi concessi ai giocatori online spicca sicuramente la possibilità di giocare i numeri fino a pochi minuti prima dell'estrazione. Il montepremi della lotteria europea è formato dal 50% di denaro derivante dalle schedine giocate. Dalla data del suo esordio fino ai giorni nostri, Eurojackpot ha distribuito 49 jackpot premiando soprattutto la Germania vincitrice di 19 jackpot. In Italia è stato vinto un solo super premio nel lontano 2013, di conseguenza secondo un calcolo delle probabilità è molto facile che nel 2018 la nostra penisola venga ancora premiata. Potrebbe essere la volta buona per i giocatori siciliani? Lo scopriremo già dalla prossima estrazione.