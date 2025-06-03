Sicilia, l’anticiclone porta l’estate: temperature sopra la media da mercoledì

Con il primo giorno del mese di Giugno per convenzione inizia l’estate meteorologica, a differenza di quella astronomica che come tutti ben sappiamo inizierà il 21 Giugno con il solstizio d’estate.L’i...

Con il primo giorno del mese di Giugno per convenzione inizia l’estate meteorologica, a differenza di quella astronomica che come tutti ben sappiamo inizierà il 21 Giugno con il solstizio d’estate.

L’ingresso di questa nuova stagione sarà accompagnato da condizioni atmosferiche in prevalenza stabili e soleggiate grazie all’espansione, lungo il Mediterraneo centro occidentale, dell’Anticiclone delle Azzorre, che avrà anche il merito di tenere lontane dalla nostra regione le perturbazioni atlantiche che transiteranno sul nord Atlantico e l’Europa centro settentrionale, dove è presente un’ampia circolazione depressionaria.

Tuttavia nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre si avvarrà di un supporto sub tropicale in quota, in quanto in corrispondenza dell’Europa occidentale e del vicino Atlantico si assisterà ad un abbassamento del flusso Atlantico, che andrà ad innescare sul Mediterraneo centrale, la risalita di un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale.

Questo determinerà, oltre ad una maggiore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, un graduale incremento delle temperature che entro la giornata di Mercoledì, tenderanno a portarsi di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali.

Ma adesso dopo questa breve analisi, diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 3 Giugno

Fin dal primo mattino e per gran parte della giornata avremo su buona parte del territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento nel pomeriggio lungo le aree interne della Sicilia centro orientale.

I venti risulteranno deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari generalmente poco mossi, salvo il Canale di Sicilia che potrà risultare localmente mosso.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento specie lungo il settore settentrionale ed orientale dell’isola.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 4 Giugno

In mattinata e per gran parte della giornata su tutta l’isola avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo i soliti annuvolamenti pomeridiani lungo le aree interne della Sicilia centro orientale.

Venti deboli o al più moderati provenienti generalmente dai quadranti meridionali.

Mari poco mossi, temporaneamente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento.

FONTE