SICILIA: Lidi stagione balneare aperti da primo aprile

La stagione balneare siciliana comincerà il primo aprile si concluderà il 31 ottobre.

Lo prevede un decreto dell'Assessorato regionale alla Salute pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Il periodo di campionamento delle acque di mare, quindi, avrà inizio ad aprile e terminerà ad ottobre. Il prelievo di pre-campionamento dovrà essere effettuato nei dieci giorni prima dell'inizio della stagione balneare a partire dal 20 marzo 2018.

Nel decreto sono elencati i tratti di mare balneabile e quelli vietati alla balneazione. E' possibile reperirli anche sul sito www.portaleacque.it del Ministero della salute.