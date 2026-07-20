Sicilia, lunedì di fuoco: allerta rossa incendi e livello massimo per le ondate di calore
Rischio incendi alto in tutte le province. Catania, Messina e Palermo al livello 3 per il caldo.
SICILIA – Non concede tregua l’ondata di caldo che da giorni interessa la Sicilia. Anche per oggi, lunedì 20 luglio 2026, resta altissima l’attenzione per le temperature elevate, con il livello 3, il massimo previsto per le ondate di calore, nelle tre città metropolitane di Catania, Messina e Palermo.
Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale, le temperature massime percepite potrebbero raggiungere i 38°C a Catania, 40°C a Messina e 39°C a Palermo. Il livello 3 indica condizioni di caldo persistente per più giorni consecutivi, con possibili rischi per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
Dopo le temperature eccezionalmente elevate registrate negli ultimi giorni, dunque, il caldo continuerà a rappresentare uno dei principali elementi di attenzione anche nella giornata odierna.
Massima allerta anche sul fronte degli incendi. Per tutte le nove province siciliane la Protezione Civile indica una pericolosità ALTA e un livello di allerta ATTENZIONE, rappresentato in rosso nella mappa regionale.
Le temperature molto elevate, unite alle condizioni della vegetazione e alla bassa umidità, potrebbero favorire incendi caratterizzati da una propagazione molto rapida. La raccomandazione resta quella di mantenere la massima prudenza e di evitare qualsiasi comportamento che possa provocare o favorire l’innesco di roghi.
Per la Sicilia si prospetta quindi un altro lunedì difficile: prima di tutto per il caldo estremo, ma con l’attenzione che resta massima anche sul rischio incendi in tutta l’Isola.