SICILIA, MUSUMECI FIRMA L’ORDINANZA: “MIGRANTI FUORI DALL’ISOLA ENTRO 24 ORE”

Lo aveva anticipato e alla fine la firma è arrivata. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha disposto lo sgombero di tutti i centri di accoglienza e degli hotspot dell’sola con un’ordinanza pubblicata nella notte e siglata nella mattinata del 23 agosto.

Nel corso della giornata verrà ratificata a tutte le prefetture della Sicilia, oltre che al governo nazionale: si richiede di fatto che entro 24 ore tutti i migranti lascino l’isola.

“La Sicilia – aveva sottolineato Musumeci annunciando l’ordinanza – non può essere invasa mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento”. Facendo seguito ai numeri dei contagi della giornata di sabato, 48 casi di Coronavirus in più che hanno portato il totale dei contagiati a 874 persone, delle quali 45 ricoverate con sintomi, 8 in terapia intensiva e 821 in isolamento domiciliare.

L’ordinanza richiede, su decisione del governatore, prevede il trasferimento “di tutti i migranti presenti negli hotspost e in ogni centro di accoglienza del territorio regionale entro le ore 24 del 24 agosto” per motivi sanitari connessi alla prevenzione del contagio Covid-19. I migranti, si legge nell’ordinanza “devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in alte strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”.