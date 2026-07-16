Sicilia nella fornace, domani fino a 42°C: l’avviso dell’Aeronautica Militare

L’ondata di calore persisterà fino alla serata di venerdì 17 luglio. Nell’Isola previste temperature eccezionalmente elevate.

SICILIA – Sarà un’altra giornata particolarmente difficile sul fronte del caldo. L’Aeronautica Militare ha pubblicato una nuova previsione di fenomeni intensi, emessa oggi, giovedì 16 luglio, alle ore 12 UTC, le 14 in Italia, confermando la persistenza dell’ondata di calore fino alla serata di domani, venerdì 17 luglio.

La Sicilia figura tra le regioni maggiormente interessate dalla fase più intensa della nuova fiammata africana. Secondo l’avviso, sull’Isola le temperature massime potranno raggiungere punte fino a 42 gradi, valori previsti anche in Puglia e Basilicata.

La giornata di venerdì si annuncia quindi rovente, con condizioni di caldo intenso destinate a proseguire per diverse ore. Particolare attenzione dovrà essere prestata durante le ore centrali e pomeridiane, quando si potranno registrare i valori più elevati.

Il caldo potrebbe risultare particolarmente pesante per anziani, bambini, persone con patologie croniche e lavoratori impegnati all’aperto. È consigliabile limitare gli spostamenti non necessari nelle ore più calde, bere frequentemente e non lasciare persone o animali all’interno delle automobili, neppure per pochi minuti.

L’avviso dell’Aeronautica Militare riguarda anche la Sardegna, dove nelle zone interne sono previste punte eccezionali di 44-45 gradi. Al Nord, invece, l’attenzione è rivolta ai forti temporali che interesseranno le aree alpine e prealpine, accompagnati localmente da raffiche di vento, intensa attività elettrica e grandinate.

Il bollettino integrale dell’Aeronautica Militare

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/07/26

FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:

PERSISTONO FINO ALLA SERATA DI DOMANI, VENERDI' 17 LUGLIO, CONDIZIONI

DI ONDA DI CALORE:

CON PUNTE MASSIME FINO A 44-45°C NELL' ENTROTERRA SARDO;

CON PUNTE MASSIME FINO A 42°C SU PUGLIA, BASILICATA E SICILIA.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDI' 16 LUGLIO 2026,

FORTI TEMPORALI CON PRECIPITAZIONI INTENSE:

FINO AL MATTINO SULLA VALLE D'AOSTA;

FINO AL POMERIGGIO SULLE AREE ALPINE E PRE-ALPINE DELLA LOMBARDIA,

IN SUCCESSIVA ESTENSIONE AL TRENTINO-ALTO ADIGE FINO A SERA;

FINO A SERA SUI SETTORI ALPINI E PRE-ALPINI DEL VENETO.

I TEMPORALI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO,

FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E LOCALI GRANDINATE, ANCHE CON CHICCHI

DI GRANDI DIMENSIONI.