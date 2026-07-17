🔥 Sicilia nella fornace: sfiorati oggi i 45°C nell'ennese, 95 stazioni oltre i 40 gradi

⚠️ Anticiclone africano senza tregua: sfiorati i 45°C in Sicilia

La Sicilia continua a fare i conti con un’intensa ondata di calore alimentata dall’anticiclone africano, che oggi ha fatto registrare temperature eccezionali in gran parte dell’Isola.

Sono ben 95 le stazioni della nostra rete che hanno superato la soglia dei +40°C, a conferma di un caldo estremo e diffuso su gran parte del territorio regionale.

Il dato più elevato è stato rilevato a Calderari, in provincia di Enna, dove il termometro ha raggiunto +44,8°C, sfiorando la soglia dei 45 gradi.

Subito dopo si colloca Borgo Pietro Lupo, nel Catanese, con +44,4°C, mentre Ramilia, nel Nisseno, ha toccato +43,4°C.

Numerosi anche i valori superiori ai +42°C registrati nelle province di Enna, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Palermo e Catania.

Le temperature eccezionalmente elevate sono state favorite dalla presenza dell’anticiclone tropicale africano, che continua a richiamare verso la Sicilia masse d’aria roventi provenienti dal Nord Africa.

Le condizioni più difficili si sono registrate soprattutto nelle aree interne, dove il caldo intenso ha provocato un forte disagio fisico durante le ore centrali della giornata.

Si raccomanda di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

L’ondata di calore proseguirà anche nelle prossime ore, mantenendo temperature molto elevate su gran parte della Sicilia.